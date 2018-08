Räuber auf der Flucht geschnappt

Jürgen Liebezeit

Velten (MOZ) Ein 29-jähriger Mann, der aus dem Berliner Maßregelvollzug entwichen ist, konnte in der Nacht zu Mittwoch in Velten von der Polizei festgenommen werden. Der Mann war zuvor gegen Mittternacht in zwei Einfamilienhäuser am Eichenring eingebrochen. Allerdings machte er dabei so viel Lärm, dass die Bewohner geweckt wurden und die Polizei informierten. Die Beamten konnten den 29-Jährigen, der unter dem Einfluss von Drogen stand, dann im Garten stellen, als er über einen Zaun klettern wollte. Offenbar hatte er geplant, mit dem Fahrrad zu fliehen. Denn das hatte er zuvor geklaut und an der Straße abgestellt. Der Mann wird nach Berlin überstellt. Wie lange er schon auf der Flucht war, konnte die Polizei noch nicht sagen.