Grüne kritisieren desolaten Zustand von Brücken in Brandenburg

dpa

Potsdam (dpa) Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua haben die Grünen einen desolaten Zustand von Brücken auch im Land Brandenburg beklagt.

In Brandenburg seien 13 von knapp 1400 Brücken im Bundesfernstraßennetz in einem „ungenügenden Zustand“, erklärte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock am Mittwoch unter Berufung auf eine parlamentarische Anfrage aus dem Jahr 2015. Weitere 32 Brücken seien in einem „nicht ausreichenden Zustand.“

„Das ist ein Armutszeugnis der Straßenbaupolitik von Union und SPD im Bund“, erklärte Baerbock. Statt vieler Neubauten sei der Erhalt von Brücken notwendig. „Der Sanierungsstau in Deutschland ist über Jahre entstanden, weil der Bund die falschen Prioritäten gesetzt hat.“ Auch viele Eisenbahnbrücken seien gravierend beschädigt.

Während eines schweren Unwetters war am Dienstag eine Brücke in der italienischen Hafenstadt Genua auf einem etwa 100 Meter langen Abschnitt eingestürzt. Etwa 30 Fahrzeuge waren zu der Zeit auf der Brücke unterwegs. Die Behörden sprachen am Mittwochvormittag von mindestens 42 Toten sowie 16 Verletzten.