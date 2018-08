Jürgen Liebezeit

Hohenbruch (MOZ) Brandstiftung vermutet die Polizei als Ursache für einen Waldbrand zwischen Hohenbruch und Teerofen am Dienstagabend. Gut 2 000 Quadratmeter Unterholz standen in dem Kiefernbestand in Flammen. Die Feuerwehr rückte kurz nach 20 Uhr aus und bekam das Feuer schnell unter Kontrolle. Kriminaltechniker waren vor Ort, um Spuren zu sichern. (zeit)