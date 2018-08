B 96 zwei Stunden gesperrt

Jürgen Liebezeit

Löwenberg (MOZ) Gut zwei Stunden musste die Bundesstraße 96 in Löwenberg am späten Dienstagnachmittag nach einem Unfall gesperrt werden. Gegen 15.45 Uhr geriet ein Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei wurden beide Fahrer verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnamen wurde die Straße komplett gesperrt. Deshalb kam es zu längeren Staus in beide Richtungen. Gegen 18 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.