Ein Klavier durch das Dorf geschleppt

Stephan Achilles

Ribbeck Für Ribbeck ist es die Nacht der Nächte. Ein Ausweichparkplatz wird eingerichtet und Sonderbusse verkehren. Zu Hunderten strömen die Menschen in das kleine Dorf, wo phantasievolle Installationen und farbiges Licht ein besonderes Flair schaffen, wo Musik aus allen Winkeln rund um den historischen Dorfkern dringt. Denn nur alle zwei Jahre findet die „Ribbecker Sommernacht“ statt.

„Alle Tasten im Dorf“ lautete das diesjährige Motto. Jede bespielbare Taste wurde in Bewegung gesetzt. Wie es funktioniert, sah man an einer Riesentaste auf dem Anger, extra für das Ereignis gebaut von Michael Korn. Die richtigen Tasteninstrumente blieben jedoch den Profis vorbehalten. Und die überzeugten mit wunderbarem Spiel. Am Konzertflügel des Schlosses eröffnete der Berliner Pianist stefanpaul den Abend um 19 Uhr auf dem Dorfanger mit Werken von Debussy und beendete ihn gegen 22 Uhr mit der Klavierbegleitung zu „Fünf schwarzen Liedern“ von Xavier Montsalvatge, großartig gesungen von Almut Krumbach.

In den drei Stunden dazwischen gab es eine bunte Mischung musikalischer, literarischer, artistischer und schauspielerischer Darbietungen. Während die „Großen Havelfrischlinge“ alias Pantomime Gernot Frischling und Schauspieler Reimund Groß ihr Klavier kreuz und quer durch den Ort schleppten und vergeblich versuchten, es an den Mann zu bringen, spielte die Wiener Pianistin Birgit Streicher in der Alten Brennerei Musik von Franz Schubert. Ihr zuhören und entspannen konnte man wahlweise stehend, sitzend oder auf Matten liegend.

Camille Phelep unterhielt die Zuhörer mit beeindruckendem Klavierspiel in der Pension „Fuchs & Hase“ vor einem riesigen Panoramafenster bei malerischem Sonnenuntergang. Sigrun Ster Paschke erfüllte Musikwünsche am Piano im Armenhaus. Im Musikzimmer der Familie N. improvisierte Roman Hengge auf Zuruf aus dem Publikum. Den Satz „Ich habe gerade Pflaumenkuchen gegessen.“ musikalisch umzusetzen, kein Problem für Roman Hengge.

Wer sich selbst an den Tasten ausprobieren wollte, konnte das bei der Jazz-Pianistin Rahel Hutter in der alten Dorfschule tun oder mit Rudi Neuwirth auf der Kalimba, einem afrikanischen Daumenklavier, üben. Manch ein Besucher überraschte mit erstaunlichem Können. Viel Zulauf hatte Marco Tschirpke am Alten Pfarrhaus mit seinen unterhaltsamen kabarettistischen Gedichten und Liedern. Auch Isabel Neuenfeldt begeisterte mit ihrem Akkordeon und ihren Chansons zahlreiche Zuhörer in romantischer Umgebung am Löschteich. In Liedform gelang ihr sogar Fontanes Birnbaumgedicht.

Das Jonglage-Duo M&M ließ geschickt weiße Bälle über dem Klavier tanzen. Thomas B. Hoffmann las Geschichten vom Klavier, während die Havelfrischlinge immer mal wieder ihr Piano vorbeischleppten. Spät am Abend gab es dann noch Jazzmusik vom Buggy-Braune-Trio aus Hamburg und aus dem Schweizerhaus erklang Orgelmusik, gespielt von Alexandra Bartfeld, während bunte Phantasiegestalten hinter einem Fenster vorbeizogen. Kantor Holger Wiesner ließ die Orgel in der außergewöhnlich erleuchteten Dorfkirche erklingen und die beiden Akkordeon-Musiker Mikail Yakut und Christian Pugatschow bespielten virtuos eine begehbare Installation aus Tüchern und Licht.

Dem Kulturverein Ribbeck e.V. als Veranstalter, Uta von Kameke und Michael Korn als künstlerischen Leitern sowie Carola Frischling als Organisatorin ist mit der 9. Ribbecker Sommernacht eine unterhaltsame, niveauvolle Kulturveranstaltung gelungen. Von einer Aufführung zur anderen zu wandeln, bunte Illuminationen und interessante Installationen zu bewundern, auch einmal in die historischen Gebäude zu schauen und dabei ein Glas Wein zu genießen, ist ein ganz besonderes Vergnügen, das es so nur in Ribbeck gibt.