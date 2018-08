Mehr Sicherheit in S-Bahnen - Neue Wache im Bahnhof Ostkreuz

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner S-Bahn setzt ihre Bemühungen um mehr Sicherheit auf den Bahnhöfen und in den Zügen fort.

Die zweite von insgesamt fünf neuen Wachen für die Sicherheitsleute wurde mit etwas Verspätung in Betrieb genommen. Am Mittwoch bezogen die Wachleute die neuen Räume im großen Umsteigebahnhof Ostkreuz. Am Mittag wollten S-Bahnchef Peter Buchner und Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) die neue Wache auf der oberen Ebene des Bahnhofs der Öffentlichkeit vorstellen.

Anfang des Jahres hatte die S-Bahn angekündigt, in fünf großen Bahnhöfen ständige Wachen für das Sicherheitspersonal einzurichten, um dessen Präsenz zu erhöhen. Immer wieder kommt es besonders in den Nächten am Wochenende zu Belästigungen, Diebstählen, Angriffen und Schlägereien in den S-Bahnen und Bahnhöfen.

Die neuen Wachen sollen rund um die Uhr besetzt sein, pro Bahnhof soll immer mindestens eine Zweierstreife unterwegs sein. Zum Teil haben die Wachleute Hunde dabei.

Die erste Wache wurde im Januar im Bahnhof Gesundbrunnen eröffnet. Der Bezug der weiteren Räume verzögerte sich etwas. Folgen sollen nun noch Wachen in den Bahnhöfen Westkreuz, Schöneberg und Friedrichstraße. Auch in den S-Bahn-Zügen sollen mehr Sicherheitskräfte mitfahren, vor allem abends und nachts. Die Bahn hatte angekündigt, dass pro Tag bis zu 340 Sicherheitsleute eingesetzt werden sollen. Die Maßnahmen sind Teil des Sicherheitskonzepts, das im jüngsten Verkehrsvertrag, der bis Juni 2027 gilt, vereinbart wurde.

Früher saß in fast jedem Berliner S-Bahnhof ein Zugabfertiger. Um Geld zu sparen, wurde das Personal aber nach und nach abgezogen. In den vergangenen Jahren wurden nach vielen Beschwerden von Fahrgästen über Gewaltvorfälle und das Gefühl von Angst und Unsicherheit wieder mehr Streifengänge von Polizisten und Wachleuten in Bahnhöfen eingeführt.

Erst am Dienstagabend mussten Wachleute der Bahn eingreifen, um eine Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern am Bahnhof Friedrichstraße zu beenden. Nach Angaben der Bundespolizei gerieten drei Männer im Alter von 17, 22 und 24 Jahren in einen Streit mit zwei 17- und 25-Jährigen. Die Situation eskalierte, als die drei Angreifer zuschlugen und anschließend auf den Bahnsteig flüchteten. Die beiden Kontrahenten folgten ihnen und griffen dann ebenfalls an, bis die Wachleute einschritten.