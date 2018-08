Ministerpräsident pflanzt Baum zur Laga in Wittstock

dpa

Wittstock (dpa) Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich ein Bild von den Vorbereitungen auf dem Gelände der nächsten Landesgartenschau in Wittstock gemacht.

Laga-Geschäftsführer Christian Hernjokl führte ihn am Mittwoch über das gut 13,5 Hektar große Areal rund um die historische Altstadt in der Prignitz. Dabei pflanzte der Regierungschef auch einen Zierapfelbaum. Die 6. Landesgartenschau (Laga) soll am 18. April 2019 öffnen und bis Oktober zu sehen sein.

„Ich habe bei Wittstock immer ein gutes Gefühl gehabt. Hier wurde vieles auf Kurs gebracht“, lobte Woidke die Anstrengungen der Stadt. Er sei überzeugt, dass sich das Großereignis, zu dem 300 000 Besucher erwartet werden, nachhaltig auf den Tourismus und die Infrastruktur der Stadt sowie den gesamten Nordwesten Brandenburgs auswirken werde.

Das Land steuert 80 Prozent der Investitionsmittel von 1,1 Millionen Euro bei, die allein für die Herrichtung des Laga-Geländes benötigt werden. Ebenso beteiligt es sich an den 5,5 Millionen Euro aus dem Leader-Förderprogramm für die Laga. Außerdem fließen Landesmittel aus Fördertöpfen für die Umsetzung von Sanierungsprojekten, die im Zusammenhang mit der Gartenschau stehen.

„Eine solche Gartenschau kann gerade im ländlichen Raum einen Schub von bis zu 20 Jahren Fortschritt bedeuten“, sagte Hernjokl, der schon die Laga 2013 in Prenzlau mitorganisiert hatte. Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (parteilos) erneuerte den Wunsch der Kommune nach einer Bahn-Anbindung des Nordwestens an Berlin im „S-Bahn-Takt“. Zuletzt hatte das Potsdamer Infrastrukturministerium grünes Licht gegeben, einen zusätzlichen Zugverkehr von und nach Wittstock für den Zeitraum der Laga anzubieten. So soll der Regionalexpress 6 (Prignitzexpress) an den Wochenenden stündlich statt wie bisher im Zwei-Stunden-Takt die Dossestadt aus Richtung Wittenberge und Berlin anfahren.