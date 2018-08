Integrationsbeauftragte protestiert gegen Abschiebung von Afghanen

dpa

Potsdam (dpa) Nach den oppositionellen Grünen und den mitregierenden Linken hat die Landesintegrationsbeauftragte Doris Lemmermeier die Abschiebung von drei afghanischen Asylbewerbern aus Brandenburg scharf kritisiert.

„Geflüchtete, die bei uns Schutz gesucht haben, in ein Land wie Afghanistan zurückzuschieben, ignoriert die Lage in diesem Land“, erklärte Lemmermeier am Mittwoch. Dort gebe es keine sicheren Zonen. „Anschläge bestimmen das Leben, Menschen werden bedroht und getötet“, sagte Lemmermeier.

Dagegen erklärte der Sprecher des Innenministeriums, Ingo Decker, zwei der abgeschobenen Asylbewerbern seien verurteilte Straftäter. Der Dritte habe sich deutlich integrationsunwillig gezeigt. „Alle drei waren vollziehbar ausreisepflichtig.“

In der afghanischen Hauptstadt Kabul war am Mittwochmorgen ein Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Es war die 15. Sammelabschiebung aus mehreren Bundesländern seit dem ersten Flug im Dezember 2016.