U-Bahn-Mitarbeiter beklagen „dramatische Lage“

dpa

Berlin (dpa) Betriebsräte der Berliner U-Bahn haben vor großen Problemen gewarnt. „Die Situation ist nicht nur ernst, sondern sie ist dramatisch“, heißt es in einem offenen Brief, über den die Zeitung „Neues Deutschland“ berichtete.

Es fehlten Fahrer, Züge müssten an manchen Stellen langsamer fahren und Fahrzeuge öfter in die Werkstatt. Der Brief richtet sich unter anderem an die Aufsichtsratschefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop.

Sie seien in Sorge, dass es in den nächsten Jahren zu „katastrophalen Entwicklungen“ komme, wenn man nicht gegensteuere, heißt es weiter. „Die U-Bahn war über Jahrzehnte einmal der Stolz des Berliner Nahverkehrs.“ Nun befinde sie sich wegen Entscheidungen aus den letzten Jahren „in der schwierigsten Lage seit über 60 Jahren“.

Personalrat Jürgen Fehlau sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Vergangenheit seien etwa zu wenige Leute eingestellt worden. Der Krankenstand sei hoch.

„Natürlich nehmen wir solche Bedenken sehr ernst“, sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz. Das Unternehmen will mit der Personalvertretung reden. Die U-Bahn leiste heute mehr als vor einigen Jahren. Neue Fahrzeuge seien wichtig. Es kämen jeden Monat neue Züge, zudem laufe die Ausschreibung für eine Großbestellung. Auch Neueinstellungen seien geplant, zum Beispiel in Werkstätten.

Derzeit gebe es zwölf Streckenabschnitte, wo man langsamer fahren müsse, erklärte Reetz. Grund sei aber der Schutz von Arbeitern, die dort zum Beispiel Aufzüge einbauten. Es komme auch keineswegs flächendeckend zu Ausfällen bei Personal und Technik.

Berlins U-Bahnen werden immer voller. Im vergangenen Jahr zählte das Unternehmen 563 Millionen Kundenfahrten, gut elf Prozent mehr als fünf Jahre zuvor. Dass es Probleme mit Fahrzeugen gebe, merke der Fahrgast etwa daran, dass viele Züge mit weniger Wagen unterwegs seien, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi.