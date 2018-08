Meister im Parcours

Matthias Haack

Brandenburg Mit dem zweiten Platz beim Beetzsee-Pokal zeigt sich Karsten Pastor vom MC Neuruppin (MCN) sehr zufrieden. Seine junge Mannschaft musste zwar die gastgebenden Brandenburger Schlauchbootfahrer ziehen lassen, distanzierte jedoch die anderen sieben Teams.

Sieben ihrer Talente brachten die Neuruppiner am vorigen Wochenende an den Start. Fünfmal steuerte der MCN das Boot auf einen Podestrang – eine sehr ordentliche Quote, findet Karsten Pastor. Bei den Zehnjährigen gelang das Luna Wachsmuth als Dritte und auch Luca Jesse, der sich sogar an die Spitze des Feldes in der Altersklasse II setzte. Chantal Müller hatte mit dem heftigen Wind zu kämpfen. Die Zwölfjährige wurde als einzige Neuruppiner Starterin in der AK III Sechste. Calvin Müller „befindet sich im Findungsjahr“, umschrieb Pastor den Auftritt vom 14-Jährigen, der noch Erfahrungen sammelt und beim Beetzsee-Pokal auf Rang elf anlegte.

Dass in der AK V kein Weg am Neuruppiner Club vorbeigeht, ahnte die Konkurrenz, zur der auch ein Verein aus Thüringen gehörte. Zum einen steuerte Kevin Hesse (17 Jahre) das Schlauchboot auf den dritten Platz. Zum anderen wurde der amtierende Weltmeister Jakob Simon (16) seiner Favoritenrolle vollauf gerecht.

Tom Wontorra (AK VII) komplettierte mit Bronze den vielversprechenden Auftritt des MCN, wenngleich der Rückstand auf Brandenburg mit 15 Zählern schon gewaltig ist. Die Generalprobe für den eigenen Pokalwettkampf ist geglückt, findet Karsten Pastor. Am letzten Augustwochenende wird mit dem Fontanepokal auf dem Ruppiner See die Rangliste geschlossen. „Wir willen schon den Podestplatz“, legt sich der Chef fest. Für Spannung sei auch deshalb gesorgt, weil des um Fahrkarten zur Deutschen Meisterschaft gehen wird. Die Neuruppiner empfangen auf ihrem Gelände am Rutscherweg am 25./26. August etwa 60 Sportler.

Mannschaftswertung:

1. Brandenburg 48

2. MC Neuruppin 33

3. Havelland Potsdam 25

4. Möwe Oranienburg 24

5. SSC Ketzin 20

6. MBC Havelbucht 17

7. MC Birkenwerder 11

8. MWSV Saalestausee 7

9. Schwielochsee 3