Zentralismus ist nicht alles

Bad Belzig (MOZ) Brandenburgs Landkreise haben ihre Verwaltungen äußerst unterschiedlich aufgestellt: Oberhavel hat fast die gesamte Mannschaft in Oranienburg konzentriert, ein kleiner Teil sitzt in Gransee. In Märkisch-Oderland sitzen fast so viele in Strausberg wie in Seelow, etwas weniger in der dritten ehemaligen Kreisstadt Bad Freienwalde.

Letztlich hat es sich bewährt, dass die kleinen Städte außerhalb des Speckgürtels mit dem Kreissitz gestärkt wurden. Vielleicht haben sich Bedingungen inzwischen geändert und man kann heute eine Verwaltung mehr unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten konzentrieren. Dann läuft man aber immer noch Gefahr, im ländlichen Raum das Gefühl des Abgehängtseins zu bedienen.

Vor diesem Hintergrund sollte man sich die Schwächung kleinerer Kreisstädte wie Bad Belzig sehr genau überlegen. Vor allem wenn es sich wie in Potsdam-Mittelmark um einen der potentesten Kreise handelt, der nicht wegen ein paar Euro Ersparnis falsche Signale setzen muss.