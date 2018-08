Neun Dauerkranke im Seelower Polizeirevier

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Was ist da los im Seelower Revier? Warum sind die Polizisten, die in der Kreisstadt von Märkisch-Oderland Dienst tun, so oft krank? Die Frage stellen sich viele im Oderland seit dem Bekanntwerden der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion.

104,6 Tage waren die 28 Beamten im Seelower Polizeirevier im vorigen Jahr im Schnitt krank geschrieben. Der Brandenburger Durchschnitt lag bei 21,4 Tagen pro Beschäftigtem, bei 35,8 Tagen unter den Polizisten.

Die Spitzenposition in der Krankenstatistik der Landespolizei gehe vor allem auf neun Dauerkranke im Seelower Revier zurück. Das erklärte Polizeidirektor Sven Brandau, Leiter der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland, am Mittwoch in einem Pressegespräch im Seelower Revier.

Die Betroffenen litten an schweren, langwierigen Erkrankungen, zum Beispiel der Psyche und des Skeletts, aber auch an Krebs, so Brandau. Als eine Ursache nannte er auch „dramatische Schicksalsschläge“.

Die neun dauerkranken Seelower Beamten würden es auf insgesamt 2160 Krankheitstage bringen. Das sind im Durchschnitt 240 Tage. Wobei bei Polizisten, die an allen sieben Wochentagen Dienst tun müssen, nicht nach Arbeits-, sondern nach Kalendertagen gerechnet wird, wie Sven Brandau erklärte. Vier der neun Dauerkranken waren das gesamte Jahr nicht im Dienst.

Auf die Frage, ob sich an der dramatischen Situation im Seelower Revier kurzfristig etwas ändern werde und wie, sagte Polizeihauptkommissar Thomas Wendland, der Leiter des Seelower Reviers spontan: „In diesem Jahr sieht es schon besser aus.“

Sven Brandau verweist darauf, dass zwei der neun Dauerkranken frühberentet und ersetzt worden seien. Für zwei weitere Betroffene stehe das noch in diesem Jahr bevor.

Verstärkung erwartet der Inspektionsleiter Anfang Oktober. Dann würden sowohl Absolventen der Polizeischule als auch ehemalige Bereitschaftspolizisten nach Märkisch-Oderland entsandt, kündigte Brandau an. Er verfügt statt der Sollzahl von 258 Polizisten derzeit nur über 240 Beamte.

Verglichen damit ist die Situation im Seelower Revier sogar gut. Dort ist nur eine Stelle unbesetzt – die eines Revierpolizisten. Mit der Verstärkung sollte der Altersdurchschnitt der Märkisch-Oderländer Polizisten sinken. Im Seelower Revier liegt er derzeit bei 51,4 Jahren.

Das Gros der Seelower Beamten, 21 Polizisten, ist im sogenannten Wach- und Wechseldienst tätig. Der wird aus der Strausberger Zentrale koordiniert. Die stelle im Notfall sicher, dass Funkwagen aus Strausberg oder Bad Freienwalde nach Seelow beordert werden und von dort aus zum Einsatz kommen, betonte Sven Brandau. Die Seelower Polizisten sind immerhin für einen rund 800 Quadratkilometer großen Bereich mit etwa 30 000 Einwohnern zuständig.

Auf die Frage, wie ernst es Seelower Polizisten eigentlich mit dem Dienstsport nehmen – vier Stunden im Monat gelten als Dienstzeit – sagt Sven Brandau: 60 bis 70 Prozent.