Dauerbaustelle nervt Einzelhändler

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) „Frankfurt, deine Dauerbaustellen“, möchte man bei einer Fahrt duch die Stadt ausrufen. Rot-weißes Flatterband, Baugruben und -zäune gehören vielerorts seit Monaten zum Alltag. Der Stadtbote nimmt einige Baustellen unter die Lupe. Heute: Die Magistrale und die Kleine Oderstraße.

Von Schaufenster zu Schaufenster flanieren, das schöne Wetter genießen und dabei ein Eis essen, fiel in diesem Jahr auf der westlichen Seite der Karl-Marx-Straße aus. Ein Teil der Haupteinkaufsstraße in der Frankfurter Innenstadt ist seit Mitte März Dauerbaustelle. Die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) lässt in diesem Bereich die Trinkwasserleitung auswechseln und neue Schmutzwasserleitungen verlegen. Seitdem gehören Einschränkungen auf dem Gehweg, beengte Zugänge zu den Geschäften, fehlende Parkplätze, Lärm und Staub zum Alltag der Anwohner und Einzelhändler. Die meisten sind genervt, auch weil es auf der Baustelle ihrer Ansicht nach zu langsam vorangeht.

„Es ist einfach grausam“, sagt Jürgen Holzäpfel, der mit seinem Fachgeschäft „Holzinger Sport“ erst im vergangenen Jahr aus der August-Bebel-Straße in die Magistrale gezogen ist. „Ich bin mit bestimmten Vorstellungen hergekommen, immerhin ist das eine 1A-Lage, aber ich wurde bitter enttäuscht“, lautet sein Urteil. Bis zu 25 Prozent Umsatzeinbußen musste er hinnehmen. Dreck und Lärm seien nun mal nicht verkaufsfördernd. Zudem sei der Zugang zum Geschäft wochenlang durch Bauzäune verdeckt gewesen. „Ich habe dann einen zweiten Werbeaufsteller rausgestellt, um wenigstens etwas Aufmerksamkeit zu wecken, schon stand das Ordnungsamt vor der Tür“, ärgert er sich über fehlende Sensibilität und Kulanz.

Noch härter hat es das Küchenstudo von René Terra getroffen. „Durch die Baustelle habe ich 46 Prozent weniger Umsatz als in den Vorjahren“, hat er ausgerechnet. „Ich hätte mir gewünscht, dass mal jemand auf mich zugekommen wäre, damit wir gemeinsam eine Lösung finden“, sagt er und fügt hinzu: „Es gibt im Moment einfach zu viele Baustellen in der Stadt.“ Inzwischen ist zwar die Baugrube vor seiner Tür verschwunden, der Gehweg ist jedoch nach wie vor ungepflastert. Eine Herausforderung für Mütter und Väter mit Kinderwagen und für Senioren mit Rollatoren. „Ich habe gehört, dass die alten Steine wieder reingepuzzelt werden, statt die Chance zu nutzen, den Gehweg zu erneuern“, sagt René Terra und schüttelt den Kopf.

Vor dem Eisfenster an der Villa Rosengarten hat Inhaber Jens Blasche-Gröbe aus der Not eine Tugend gemacht und in Absprache mit der Wohnungswirtschaft, der Bauleitung der FWA und der Baufirma Buchwald den „Eis-Beach“ eröffnet. „Die Stammkundschaft hat auch während der Baustelle hergefunden“, sagt er, zudem habe der Supersommer den Eisverkauf angekurbelt. Im Laden, wo er Geschenke und Dekoration verkauft, sei es jedoch deutlich ruhiger gewesen. „Wir duften aber die Bauzäune nutzen, um Werbeplakate aufzuhängen“, sagt er.

Verständnis für die Bauarbeiten und deren archäologische Begleitung zeigt Barbara Vetter, die an der Ecke zur Dr.-Herrmann-Neumark-Straße ihre Boutique betreibt. „Was sein muss, muss sein“, sagt sie. „Und wenn Funde gemacht werden, muss man sie dokumentieren. Frankfurt hat im Krieg genug verloren.“ Dass der Gehweg in diesem Zusammenhang nicht erneuert werden soll, findet sie „äußerst schade“.

„Nach Fertigstellung der Baumaßnahme der FWA erfolgt der Deckenschluss des Gehweges in der Materialart, wie er vor Baubeginn bestand“, bestätigt Torsten Walther aus der Pressestelle der Stadt. Dennoch werde der Bereich künftig besser begehbar sein. Durch die Vorgaben aus dem Denkmalsschutz sei keine andere Materialart und keine andere Anordnung der Beläge möglich. Dies könnte nur bei einer Gesamterneuerung des Gehweges im Rahmen einer Komplettsanierung dieses Bereiches der Karl-Marx-Straße in Abstimmung mit der Denkmalbehörde erfolgen. Eine grundhafte Sanierung der Magistrale sei bis mindestens 2020 aufgrund der Haushaltslage und anderer prioritärer Maßnahmen nicht vorgesehen.

Der Gehweg im Bereich der Hausnummern 183 bis 191 kann erst neu gepflastert werden, wenn die insgesamt neun Hausanschlüsse für den neuen Schmutzwasserkanal verlegt und angeschlossen sind, teilt Anne Silchmüller, Pressesprecherin der FWA mit. Dabei können wieder archäologische Funde auftreten, die die Arbeiten verzögern. Zudem seien die Pflasterarbeiten aufgrund des unebenen Materials zeitaufwendiger. Ein genauer Fertigstellungstermin könne daher nicht genannt werden. „Wir rechnen damit, dass der Gehweg Ende Oktober wieder vollständig hergestellt ist“, so Anne Silchmüller. Ohne archäologische Begleitung und Funde hätte die gesamte Maßnahme, die Mitte März begonnen wurde, zwei Monate in Anspruch genommen.

Ähnlich kompliziert sind die Arbeiten zur Entflechtung des Mischwassersystems in der Kleinen Oderstraße. Es gab, laut FWA-Bauleiter André Pisch, massive archäologische Funde, aufgrund derer die Arbeiten nur schleppend vorangingen. Der geplante Fertigstellungstermin Ende Oktober könne wahrscheinlich nicht eingehalten werden. Ohne Rücksicht auf archäologische Belange wäre die Baustelle wohl zum 31..Juli fertiggestellt worden.

In der Sonnabend-Ausgabe lesen Sie, ob die Sanierung der Markendorfer Straße noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann.