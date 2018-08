Erntekrone für das Dorffest und Kirche

Jörn Tornow

Krügersdorf (MOZ) Die Krügersdorfer haben am Mittwoch ihre Erntekrone gebunden. 13 Frauen und Mädchen kamen am Spielplatz neben dem Schloss zusammen, fertigten aus Gerste, Weizen, Roggen und Leinen kleine Bündeln. Die Männer im Dorf hatten das Material von der Domäne Beeskow besorgt und zum Trocknen aufgehangen.

Das Grundgerüst für die Erntekrone besteht aus einer Fahrradfelge und Metallstangen, die mit einer Heizungsrohrisolierung gepolstert wurden. Das Gestell gibt der Krone die Form. Mit Bindedraht banden Anja Hesse und Andrea Ulrich die Getreidebündel. Etwa fünf Stunden dauerte die Arbeit der Frauen.

Die fertige Erntekrone schmückt am Sonnabend das Dorf- und Erntefest in Krügersdorf. Später wird sie beim Erntedankgottesdienst zu sehen sein. Außerdem wollen sich die Krügersdorfer Frauen am Erntekronenwettbewerb auf dem Kreisbauermarkt beteiligen.

Beim Dorffest am Sonnabend gibt es Kaffee und Kuchen, am Abend deftigen Schweinebraten. Die Dorfgemeinschaft hat ein buntes Kinderprogramm organisiert, man kann Wunschballons steigen lassen. Zum Schluss wird zur Diskomusikgetanzt. (jt)