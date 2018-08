Straßenbahn feiert Jubiläum

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Am 17. August 1893 brachte zum ersten Mal eine Bahn – damals noch mit Dampf betrieben – Reisende vom Strausberger „Ostbahnhof“ ins Stadtzentrum.

Am Freitag läuft der Betrieb damit seit 125 Jahren. Dieses Jubiläum wird ab 13 Uhr bis in den Abend hinein im und am Straßenbahndepot in der Walkmühlenstraße gefeiert. Alle Geschichtsinteressierten können sich vor Ort die zum Jubiläum ergänzte Ausstellung erläutern lassen. Auf einer Leinwand werden Filme über Straßenbahnen allgemein und die Strausberger Bahn im Besonderen gezeigt.

Liebhaber historischer Fahrzeuge können sich auf Sonderfahrten mit dem Oldtimer-Bus „Fleischer ZSB S 5“ und dem Reko-Triebwagen TZ 69 freuen. Zwischen 14 und 18 Uhr gibt es ein buntes Programm für Kinder, ab 19 Uhr einen Auftritt der Showband „Unknown V“. Der Eintritt ist frei.