Die Kulturfabrik startet in die Herbstsaison

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Fürstenwalder Kulturfabrik beendet am Monatsende die Sommerpause mit Sommertheater. Am 30. August, 19 Uhr, gastieren die Uckermärkischen Bühnen mit der Komödie „Ewig jung“.

Das Theaterstück über greise Schauspieler, die ihre Starallüren auch im Alter pflegen, fiel im Juni wortwörtlich ins Wasser. Damals wurde angekündigt: Die Tickets bleiben gültig. Diesmal fährt die Kufa zweigleisig. „Ein Regenvariante ist vorbereitet“, sagt Geschäftsführer Klaus-Peter Oehler. Das heißt, bei schlechtem Wetter findet die Vorstellung im Konzertkeller statt. Mit den verkauften Karten ist der Saal bereits voll. „Wir machen deshalb keinen Vorverkauf“, erklärt Ohler. Wenn schönes Wetter zu erwarten ist, wird Open Air gespielt und dann gibt es noch Karten an der Abendkasse.

In den nächsten Wochen bis zum Jahresende folgt dann wieder ein Veranstaltungsprogramm nach der bewährten Mischung aus Künstlern, die bereits mit Erfolg in Fürstenwalde auftraten, und einigen neuen. Zur ersten Kategorie gehört auf jeden Fall das Trio „L’art de passage“ mit Stefan Kling (Piano), Tobias Morgenstern (Akkordeon) und Wolfgang Musik (Bass). Sie musizieren seit mehr als 25 Jahren gemeinsam. Das Trio war nicht nur eins der ersten Ensembles, die in der Kulturfabrik auftraten, sie kamen immer mal wieder. Und der Akkordeon-Virtuose Morgenstern allein ist ein Dauergast, der hier mit vielen anderen musizierte. Diesmal, und zwar am 14. September, 19 Uhr, werden sie von einem Streichquartett unterstützt.

Gern gesehen in der Kufa ist auch Dirk Michaelis. Er wird am 6. Oktober, 19 Uhr, sein neues Programm „Ich möchte mir gehör´n“ bieten und wird dabei garantiert auch Hits wie „Als ich von ihr ging“ aus seiner erfolgreichen DDR-Rockzeit mit Karussell zu Gehör bringen.

Was bringt der Herbst noch? Zum Beispiel Comedy mit Michael Frowin (13.Oktober) und mit Emmi & Willnowsky (3. November) sowie Kabarett mit den Oderhähnen (9. November). Für Theater werden noch das Poetenpack Potsdam (29. November) und die Wanderoper Brandenburg (4. Dezember) sorgen. Fürstenwalder werden beim Programm mitmischen: Das Tanzstudio Miral zeigt am 8. Dezember seine „Tanzshow 1001 Nacht“. Harald Wenzek wird am 16. November die Trommeln rühren und schlagen, unterstützt von Claudio Spieler. Friedrich Stachat hat sich für den 18. November schon einen Gesprächsgast eingeladen: Thomas Bruhn. Beide wollen an den 80. Jahrestag der Reichsprogromnacht erinnern.

Das komplette Programm steht auf der Internetseite der Kulturfabrik sowie auf dem frisch gedruckten Flyer.