Löcknitz-Schulhof ist eine Großbaustelle

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Sandberge und Stapel voller Pflastersteine, Bagger und Bauarbeiter prägen das Bild: Der hintere Hof der Löcknitz-Grundschule ist noch Großbaustelle. Seit Anfang Mai lässt die Stadt das Gelände grundlegend umgestalten.

Ende September sollen die neuen Spielflächen mit viel Grün freigegeben werden, wie von Anfang an geplant. Ein Trampolin und ein hölzernes Kletterspielgerät sind schon aufgestellt, die beliebte Spinne bleibt. Ein Wasserspiel wird noch kommen. Das Konzept für den Hof hat eine Landschaftsplanerin in Zusammenwirken mit den Gremien der Schule gemacht.

Zum Schuljahresbeginn werden die Kinder sich indes noch in Verzicht üben müssen. Nur ein ziemlich kleiner Teil des hinteren Hofs wird als Not-Spielplatz für die 5. und 6. Klassen nutzbar sein, erläutert Alexander Schütz vom Bauamt der Stadt. Für die jüngeren steht der vordere Hof zur Verfügung. Um zum Hort in der Langen Straße zu kommen, müssen die Kinder das Schulgelände entweder zur Friedrichstraße verlassen oder gleich seitlich zum Kirchweg, über den der Weg in jedem Fall führt.

Ein großer Wunsch der Schule war es, dass die Kinder vom vorderen zum hinteren Hof und zurück kommen, ohne das Gebäude zu betreten. Dazu ist der Zaun an der Seite zum Kirchweg zurückgesetzt worden; das wiederum hatte aber zur Folge, dass die Breite des Fußwegs nicht mehr ausreicht, um als Fluchtweg anerkannt zu werden. Also ist auch der Zaun um das Grundstück des Oikos-Gemeindekirchenzentrums zurückgesetzt worden. Diesen Zustand seien die Kinder und Eltern aber schon gewohnt, weil die Baustelle ja im Mai begonnen hat, sagt Schütz.

Rund 600 000 Euro investiert die Stadt in den Umbau des Hofs. Mit Zäunen abgetrennt ist schon die Fläche, auf der ab Februar die Container für die Schule stehen sollen. Sie werden in der Gebäudeflucht der Flüchtlingsunterkunft in der Smolkastraße aufgestellt, erläutert Bauressort-Leiterin Claudia Günzel.

Ab Oktober, sobald der Hof fertig ist, soll der Aufbau der Container vorbereitet werden. Die Genehmigung dazu liegt vor. „Wir haben sie für fünf Jahre bestellt“, sagt Claudia Günzel – in der Hoffnung, „dass das Schulzentrum bis dahin in Schwung kommt“.

Bekanntlich strebt die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis an, am Hohenbinder Weg ein solches Zentrum zu schaffen, das Kinder ab der ersten Klasse aufnimmt und bis zur 10. Klasse, idealer Weise bis zum Abitur führt. Darin soll die Morus-Oberschule aufgehen, zugleich entstünde eine zweite Grundschule in Erkner. Entscheidungen dazu trifft der Kreistag.