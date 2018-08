Große Hölle verschlingt weitere Millionen

Das Restloch der fast geleerten Großen Hölle in Zichow: Der Giftsee wird seit 2016 beseitigt. Am Boden in jetzt 20 Meter Tiefe hat sich ein kleines Gewässer gebildet, vermutlich aus Oberflächen- oder Grundwasser. Doch in den Böschungen stecken noch Altlasten. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Zichow (MOZ) Der Giftsee ist leer. Von dem aus DDR-Zeit stammenden Ölsee zwischen Passow und Zichow ist kaum noch etwas zu sehen. Doch die Schadstoffe sind tiefer ins Erdreich eingedrungen als gedacht. Die Sanierung verschlingt weitere 6,4 Millionen Euro. Das war nicht geplant.

Der Geruch nach Öl schwabert immer noch in der Luft. Doch die Hölle hat ihr hässliches Gesicht verloren. Die schwarze Brühe in einer Senke mitten zwischen den Feldern bei Zichow ist längst entsorgt, ebenso der Schlamm am Boden des drei Jahrzehnte lang betriebenen größten Giftsees der Region. Die Gefahr scheint aber noch nicht gebannt. Männer in weißer Schutzkleidung laufen durch das jetzt frei gelegte kleine Tal. Bulldozer schieben Erdreich zur Seite. In 20 Meter Tiefe hat sich ein kleiner See gebildet, vermutlich schon vom einlaufenden Oberflächen- oder Grundwasser.

Dunkel verfärbt sind noch die Böschungen. Hier stecken weitaus mehr Schadstoffe drin als ursprünglich angenommen. „Wir müssen mindestens noch 40 000 Tonnen festes Material bergen“, erklärt Jörg Schubert vom Umweltamt der Kreisverwaltung Uckermark. „Wesentlich mehr Masse als geplant.“ Die Ursache offenbart sich jetzt erst: Als in den 60er-Jahren die Hölle als Freiluft-Deponie für Firmen aus dem gesamten Oderraum und das Schwedter Erdölwerk eingerichtet wurde, hat man einfach die Vegetation in der Senke gelassen und die unbrauchbaren Flüssigkeiten hineingekippt. Die Wurzeln der Bäume und Sträucher bildeten einen Leiter ins umliegende Erdreich, an dem sich Mineralöle, chlorierte Kohlenwasserstoffe oder Phenole einen Weg bahnten.

Seit Beginn der Bergung hat die Entsorgungsfirma 168 000 Tonnen belastetes Material herausgenommen. Das Wasser wurde aufbereitet, der Rest ging in spezielle Verbrennungsanlagen. Die Kosten haben sich verdoppelt. Ursprünglich waren rund zehn Millionen Euro geschätzt, um die Große Hölle von Zichow (so der Volksmund) auf Nimmerwiedersehen verschwinden zu lassen. Inzwischen sind 23 Millionen Euro aufgelaufen. 60 Prozent zahlt der Bund, 40 Prozent das Land.

Doch das Ende ist noch nicht erreicht. Um die Belastung der Böschungen zu messen, haben die Experten Schürfungen vorgenommen. Außerdem sollen 55 Bohrungen Ergebnisse aus tieferen Schichten bringen. Gegenwärtig richtet das Entsorgungsunternehmen einen abgesicherten Lagerplatz für das entnommene Material ein. Es werden unablässig Proben genommen. Danach richtet sich, in welche Anlage der jeweilige Berg später kommt. Allein die Entsorgung der jetzt noch anfallenden 40 000 Tonnen dürfte mehr als sechs Millionen Euro zusätzlich kosten. „Wir hoffen, dass es nahtlos weitergeht“, sagt Jörg Schubert. Er begleitet die Große Hölle und andere Altlasten schon seit der Wende - ein Stück Lebenswerk. Der Amtsleiter empfindet jetzt auch eine gewisse Befriedigung, wenn sich die Sache dem Ende nähert.

Die im Grundwasser angelangten Belastungen sollen sich selbst reinigen. Was wie ein Märchen klingt, hat einen biologischen Hintergrund: Das jetzt eindringende sauerstoffreiche Oberflächenwasser versickert schnell und befördert den mikrobiologischen Abbau. „Ich gehe davon aus, dass sich das Problem schneller erledigt hat als wir denken“, meint Schubert. Extra installierte Alarmpegel in Richtung des Wendemarker Wasserwerks zeigen keine Belastungen. Auch Kontrollbrunnen im Umfeld der Hölle werden verstärkt kontrolliert.