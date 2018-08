Stadt meldet Baufortschritt in der Oderlandstraße

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Ausbau des Teilstückes der Oderlandstraße zwischen Beeskower Straße und Verkehrskreisel zum Industriegebiet am Oder-Spree-Kanal (IGOS) liegt im Zeitplan. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, kommt es in der kommenden Woche im derzeitige Bauabschnitt zu Sperrungen, da die Asphaltschicht aufgebracht werden muss. Demnach ist die Kreuzung Oderlandstraße/Glashüttenstraße am, Donnerstag und Freitag, dem 23. und 24. August komplett gesperrt. Am 27. und 28. August der darauffolgenden Woche ist die Kreuzung dann wieder zumindest einseitig befahrbar.

Ab dem 29. August wird ein weiterer Teilabschnitt der Baumaßnahme in Angriff genommen. Deshalb ist dann die Oderlandstraße vom Verkehrskreisel bis zum Betriebsgelände des Kommunalen Wirtschaftsunternehmens Entsorgung (KWU) gesperrt. Das Industriegebiet sowie die Bereiche bis zum gesperrten Straßenabschnitt sind dann weiterhin über eine großräumige Umleitung von Eisenhüttenstadt aus erreichbar. Die Umleitung führt entweder über die Landesstraße 371 (Vogelsang und Ziltendorf) und von dort über die alte B 112 zum Industriegebiet oder über die neue B 112 und den Kreisverkehr bei Ziltendorf.

Die Stadtwirtschaft und der Hafen in der Glashüttenstraße aber auch die Abfallkleinmengen-Annahmestelle des KWU in der Oderlandstraße sind dann ab 29. August wieder über die Beeskower Straße erreichbar. „Der Anliegerverkehr wird im Baustellenbereich über eine provisorisch mit Schotter errichtete Baustraße geführt“, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. In diesem letzten Bauabschnitt wird nicht nur die Straße ausgebaut, sondern auch der Verkehrskreisel durch eine Kreuzung ersetzt. Da die Verkehrsbelastung aus den anliegenden Betrieben nicht so hoch ist, der Kreisel aber sehr reparaturanfällig ist, haben sich die Planer für diese Variante entschieden. „Die Baumaßnahme liegt aufgrund der günstigen Witterungsbedingungen im Zeitplan“, erklärt Michael Reichl. Der nun beginnende Teilabschnitt soll voraussichtlich Ende September abgeschlossen werden. Der Fertigstellungstermin für die Gesamtmaßnahme ist für Mitte November geplant. (lö)