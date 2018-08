Oldtimer gehen wieder auf Tour

Uwe Stemmler

Bad Saarow (MOZ) Zum vierten Mal findet am Wochenende die Oldtimerrallye Saarow Classics statt. Gefahren wird am Freitag und Sonnabend mit Start und Ziel in der Seestraße.

Am ersten Tag geht es los mit einem Kurs durch Bad Saarow und einmal rund um den Scharmützelsee. Nach etwa einer Stunde werden die Teilnehmer am Hotel Esplanade in der Seestraße zurückerwartet. Dort gibt es bereits ab dem Nachmittag ein Programm für Besucher. Schon ab 15 Uhr, eine Stunde vor dem Start, können die alten Karrossen besichtigt werden. Es wird eine Sonderschau historischer Polizeifahrzeuge aus acht Jahrzehnten und eine Präsentation rund 100 historischer Boote am Ufer des Scharmützelsees geben. Auf den Zieleinlauf folgt der Concours d’Elegance: Die Zuschauer können per Stimmzettel für ihr Lieblingsfahrzeug stimmen.

Am Sonnabend folgt dann das eigentliche Saarow Classics, die Fünf-Seen-Tour, die diesmal bis in den Spreewald führt. Die Genaue Route wird vorher nicht verraten. Gefahren wird nach dem Roadbook, also einem Navigationsgerät in Papierform mit detaillierten Strecken- und Kilometerangaben. Die Steckenlänge beträgt ca. 120 Kilometer mit sechs motorsportlichen Wertungsprüfungen.