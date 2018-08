OWG errichtet Neubau in der Weißen Stadt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Nur die Wohncontainer für Bauarbeiter an der westlichen Walther-Bothe-Straße deuten darauf hin, dass dort in der Nähe Bautätigkeiten im Gange sein müssen. Doch der Neubau, den die Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft (OWG) in der Weißen Stadt gerade errichtet, liegt eher etwas im Verborgenen. Nur ein Garagenkomplex und Mieterparkplätze trennen ihn vom völlig begrünten Bahndamm der ehemaligen Umgehungsbahn, die Oranienburg einst mit Kremmen verband. Die Lage am Ende der Friedrich-Engels-Straße ist jedenfalls eine ruhige, auch wenn das Baugrundstück offiziell an der gut befahrenen Walther-Bothe-Straße 53 e-g liegt.

30 Wohnungen des „gehobenen Standards“, so OWG-Vorstand Bernd Küken, werden dort in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus errichtet. Um gut ausgestattete Drei-Raumwohnungen von rund 100 Quadratmeter Größe erweitert die OWG damit ihr Angebot. Fußböden in Holzparkett, zwei Balkone pro Wohnung und natürlich Aufzüge zählen in dem voll unterkellerten Neubau zum gehobenen Standard. In einem Jahr, Ende August 2019, sollen die Wohnungen bezugsfertig sein, sagt Bernd Küken. Das schlägt sich natürlich im Mietpreis nieder, der für die geschaffene Qualität bei mindestens elf Euro pro Quadratmeter liegen werde.

Die OWG folge damit ihrer bewährten Philosophie, für möglichst viele Schichten von Genossenschaftsmitgliedern Wohnraum zu schaffen. Wer sich von den Bestandsmietern eine höhere Wohnqualität leisten wolle, der werde sich für ein Angebot wie es an der Walther-Bothe-Straße 53 e-g entstehe, begeistern können, ist Küken überzeugt. Umzüge sorgten dann für frei werdende Bestandswohnungen, die deutlich preisgünstiger seien und weniger zahlungskräftigen neuen Genossenschaftsmitgliedern wieder eine reelle Chance für ein solides Dach über dem Kopf böten.

Auf mehr als 3 000 Wohnungen wird sich der Gesamtbestand der OWG bis Ende des Jahres erhöhen. Ab September soll die Vermietung der ersten Wohnungen des Neubauprojekts an der Waldstraße und der Eberswalder Straße beginnen. Insgesamt 55 barrierefreie Zwei- und Dreiraumwohnungen mit Balkonen oder Dachterrassen entstehen dort in drei Häusern, die sich um einen großen Innenhof gruppieren. Die Wohnungen im Haus längs der Straße der Einheit sollen ab Oktober vermietet werden. Bernd Küken geht davon aus, dass rund 35 Prozent dieser Wohnungen von Bestandsmietern bezogen werden. Der Rest stehe neuen Mietern zur Verfügung