Zehdenicker Feuerwehr zeigt Herz für Kinder

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Dichter Qualm drang am Mittwochmorgen aus den Unterrichtsräumen der Linden-Grundschule. Kurze Zeit später heulte der Alarm auf, wenige Augenblicke später rückte die Freiwillige Feuerwehr Zehdenick mit drei Fahrzeugen an.

Einsatzleiter Jens Bäde ließ die Einsatzkräfte antreten und verteilte die Aufgaben. Auch nach rekordverdächtigen 112 Einsätzen wegen der vielen Flächen-, Wald- und Feldbränden in diesem Jahr zeigte die Feuerwehr noch ein großes Herz für Kinder. Im Rahmen des Hort-Ferienprogramms demonstrierten die engagierten Einsatzkräfte ihre Leistungsfähigkeit. Unter schwerem Atemschutz und in voller Montur bahnte sich der Angriffstrupp einen Weg durch die verqualmten Räume, rettete eine Person, während andere Kameraden eine stabile Löschwasserversorgung aufbauten und sogar die Drehleiter in Position gebracht wurde. Die Hortkinder aus sicherer Entfernung staunten Bauklötze und fragen die Feuerwehrmänner und -frauen aus. Danach durfte Platz genommen werden in den Einsatzfahrzeugen.