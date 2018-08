Scheiß Hitze

Florian Vogel

Frankfurt (Oder) Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es der heißeste Sommer, den die Stadt Frankfurt je erlebt hat. Braune Wiesen, halb ausgetrocknete Flussbetten, steckengebliebene Schiffe oder der heiße, staubige Wind erinnern an den Wilden Westen des Karl May. Sogar den Mücken macht die Hitze das Leben schwer, was eine kleine Entschädigung für die heißen Nächte ist. Köpfe rauchen – die Körper in Slow Motion. Alles läuft langsamer und die Stadt befindet sich in einer aufgewühlten Starre.

Dabei gibt Frankfurt ein äußerst sympathisches Bild ab. Während andere Städte ihr Kriegsgerät, wie Wasserwerfer gegen unliebsame Demonstranten, zur Bewässerung dehydrierter Bäume umfunktionieren, setzt sich hier nicht nur die Freiwillige Feuerwehr für das Grün ein, sondern viele Bürger engagieren sich persönlichen mit ihren Überlebensstrategien und -Tipps. Denn glücklicherweise braucht und hat Frankfurt keine Wasserwerfer. Ob ein gemeinsames Fußbad im aufblasbaren Platschbecken vor einer Parkbank, der Austausch über probate Hausmittel, wie befeuchtete Teppichböden oder gefrorene Schlafanzüge, gekühlte Früchte oder kalorienarme Eistees: alle sitzen schwitzend im selben Boot und es gibt endlich einmal keinen, der für diesen Umstand verantwortlich gemacht werden kann.

Oder doch? Ist diese Hitzewelle vielleicht der Vorbote eines dramatischen Klimawandels, den wir mit unserem Lebenswandel mit zu verantworten haben? Heiße Debatten, Glaubenskriege und Ratlosigkeit allerorts. Offensichtlich appellieren die hohen Temperaturen an unser schlechtes Gewissen. Da hilft nur ein probates Hausmittel: Handeln! Auch wenn es dem Einzelnen noch so unbedeutend erscheint. Und wenn Alexander Gauland in seinem ZDF-Sommerinterview behauptet, der Klimawandel hätte nichts mit „menschlichem Tun“ zu tun, traut er uns Menschen doch recht wenig zu. Die Frankfurter jedenfalls haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie handeln können.

Florian Vogel ist Künstlerischer Leiter des Kleist Forums