Sportwagen zu Schrott gefahren

Markus Kluge

Wittstock (MOZ) Ein 51-Jähriger hat am Dienstagabend seinen Sportwagen auf der Bundesautobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Wittstock und Röbel zu Schrott gefahren. Laut den Polizeiangaben von Mittwoch kam der Mann mit seinem teuren und PS-starken Chevrolet Corvette nach links von der Fahrbahn ab. Dort krachte der Wagen in die Mittelschutzplanke und kam am Ende auf dem rechten Fahrstreifen wieder zum Stillstand. Der Sportwagen war nach der Kollision derart demoliert, dass der 51-Jährige damit nicht mehr weiterfahren konnte und das Auto abholen lassen musste. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 65 000 Euro.