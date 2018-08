Fünf Cent werden zum Souvenir

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Silke von Lonski ist neue Geschäftsführerin des Tourismusvereins Spreeregion Beeskow-Schwielochsee. Am Mittwoch hatte sie ihren ersten Arbeitstag. Ihre Vorgängerin Kathrin Paul-Weckewitz bleibt noch bis September, übernimmt dann das Bootshaus in Beeskow.

Besser kann der Start des neue Jobs wohl kaum sein. Noch nicht eine Stunde im Dienst, konnte Silke von Lonski eine neue touristische Attraktion in Beeskow begutachten. Thematisch passend ist am Münzturm ein Prägeautomat aufgestellt worden. Mit kräftigem Drehen kann man dort aus Fünf-Cent-Stücken ein kleines Beeskow-Souvenir machen. Drei Motive gibt es: Stadtmauer, Stadtsilhouette mit Kirche und das Beeskower Wappen.

In Auftrag gegeben hat den Automaten der Toursmusverein, Eigentümer und Betreiber ist eine Firma aus Wuppertal, die solche Apparaturen in vielen Ländern Europas betreibt. Wer sein Beeskow-Andenken selbst prägen will, zahlt einen Euro, der auch in den Automaten gesteckt wird.

Die Firma hat das Gerät schon im April fertig gehabt. Die Aufstellung verzögerte sich, weil man erst ein Fundament am Aufstellort bauen musste. Das ist nicht so einfach. „Wir brauchten da erst einmal eine denkmalrechtliche Genehmigung“, sagt Beeskows Bürgermeister Frank Steffen.

Er und sein Friedländer Amtskollege Thomas Hähle, der Vorsitzende des Tourismusvereins Spreeregion Beeskow-Schwielochsee, waren in die Tourismuszentrale gekommen, um die neue Geschäftsführerin zu begrüßen. Silke von Lonski übernimmt die Aufgabe von Kathrin Paul-Weckewitz, die Ende September ausscheidet und sich dann als Pächterin um das Beeskower Ruderbootshaus kümmern wird.

Silke von Lonski ist davon überzeugt, jetzt ihren „Traumjob“ gefunden zu haben. Sie stammt aus dem Rheinland, hat dort lange eine Mediaagentur betrieben. Dann ist sie für zwei Jahre nach Polen gegangen. Seit zwölf Jahren ist sie nun in Brandenburg, lebte erst in Trebatsch und jetzt im kleinen Jacobsdorfer Ortsteil Sieversdorf. Sie hat Firmen beraten, die sich auf dem polnischen Markt etablieren wollten, arbeitete im Marketing von N24, als Mediaberaterin im Märkischen Medienhaus und zuletzt bei der Johanniter Unfallhilfe. Auch dort war sie für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Der erste Arbeitstag in Beeskow war für sie bereits ordentlich mit Terminen gefüllt. Nach der Begrüßung durch die Bürgermeister und die Abnahme des Prägeautomaten folgten Vorstellungsrunden im Rathaus und ein Treffen mit dem Mittelstandsverein. Der ist für die Lange Nacht am 25. August, dem mittlerweile größten Beeskower Stadtfest, verantwortlich.

Und auch ein Thema, das für Einheimische und Touristen gleichermaßen relevant ist, wurde diskutiert, die Situation der Gastronomie in Beeskow. Der Tourismusverein plant für den Herbst einen Gastronomenstammtisch, will dazu auch externe Berater einladen. Ziel ist es, eine bessere Abstimmung von Ruhetagen und Öffnungszeiten anzuregen, damit die Gäste in der Stadt möglichst immer eine offene Gaststätte finden. Seit dem Frühjahr arbeitet der Verein an einer Analyse über die gastronomischen Angebote.