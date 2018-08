Kliniken legen sich Aufpasser zu

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Bernau/Eberswalde.Einen Sicherheitsdienstfür die Nachtstundenwill das Immanuel Klinikum Bernau - HerzzentrumBrandenburg verpflichten. Damit reagiert die Geschäftsführung auf zunehmende Attacken gegen Mitarbeiter des Hauses, insbesondere in der Rettungsstelle.

Das Klima ist rauer geworden - in der Gesellschaft und im Krankenhaus, sagt Andreas Linke, Geschäftsführer des Immanuel Klinikum Bernau - Herzzentrum Brandenburg. Er nennt die Notfallversorgung „einen Ankerpunkt für Menschen mit Nöten“. Letztere seien mehr geworden und die Nöte hätten zugenommen, schätzt der Klinik-Chef ein. Problematische Fälle gebe es immer wieder.

Da war der Mann, der vor Wut den Empfangstresen in der Rettungsstelle zertrümmerte oder ein anderer, der ein Gerät durch die Glasscheibe warf, so dass diese zerbarst und eine Mitarbeiterin Schnittverletzungen davon trug. Oftmals hätten solche Zuspitzungen mit Alkoholismus und Drogensucht zu tun, es gebe aber eben auch „den Mann im weißen Kittel, der des Nachts auf der Station auftaucht und vorgibt, er sei der neue Chefarzt, der sich seinen Bereich ansehen wolle“, erzählt Andreas Linke. „Man kann sich dieser Probleme nicht entziehen - weder in der Notfallversorgung, noch auf der Station. Solche Fälle sind immer wieder da“, schätzt er ein. „Was wir tun wollen, soweit man es kann, ist, die Mitarbeiter psychisch zu stärken.“ Und da sei der Einsatz eines Sicherheitsdienstes insbesondere in den Nachtstunden nur ein Moment.

Zurzeit wird im Bernauer Krankenhaus an einem neuen Konzept für die Notfallversorgung gearbeitet. Die Eröffnung der Bereitschaftsarztpraxis am 1. Juli, die in den Abendstunden und an den Wochenenden die Rettungsstelle entlasten soll, ist bereits ein Baustein.

Entlastung verspricht sich Andreas Linke auch von dem Krankenhausneubau, der im ersten Quartal 2019 eröffnet wird. In der Klinik in Bernau gebe es eine besondere Thematik: „Wir sind in der Notfallversorgung zurzeit räumlich noch sehr komprimiert“, stellt der Geschäftsführer fest. Wenn die Funktionsdiagnostik in das neue Haus umziehe, werde der Rettungsstellenbereich im alten Haus größer und die Situation für Patienten und Mitarbeiter entspannter, ist er überzeugt.

In der ersten September-Hälfte soll eine spezielle Leitungsstelle in der Notfallversorgung eingeführt werden. „Dort müssen die besten Ärzte, die besten Pflegekräfte tätig sein“, sagt Geschäftsführer Linke vielsagend. Von wem die neue Stelle besetzt wird, will er nicht verraten.

Den Aufbau eines solchen Notfallzentrums hat die GLG mbh Gesellschaft für Gesundheit und Leben, gemeinsamer Klinikkonzern der Landkreise Barnim, Uckermark und Stadt Eberswalde, bereits lange hinter sich. Mit Dr. Timo Schöpke werde es von „einem der renommiertesten Notfallmediziner Deutschlands“ geleitet, sagt Jörg Mocek, kaufmännischer Geschäftsführer der GLG, stolz. Auch eine Bereitschaftsarztpraxis gebe es schon seit Jahren. „Das erspart den Patienten Wartezeit, und die Ärzte und Pflegepersonal können mehr echte Notfälle behandeln“, nennt er die Vorteile.

Aus Moceks Sicht verzeichnet das Werner-Forßmann-Krankenhaus, größte Einrichtung innerhalb der GLG, „eine ganz normale Entwicklung“. „Wir registrieren jährlich steigende Patientenzahlen - wie überall.“ Und es komme auch immer wieder zu Vorfällen aggressiven Verhaltens gegenüber den Mitarbeitern. „Wir erfassen die zahlenmäßig nicht“, sagt der Geschäftsführer, kann aber „kein signifikantes Ansteigen“ feststellen.

Seit diesem Jahr hat ein Wachschutz die Rezeptionen der GLG-Kliniken übernommen. „Das hat aber nichts mit der Notfallaufnahme zu tun“, beteuert Mocek. „Es geht eher um eine kontinuierliche Empfangnahme der Besucher.“ Dennoch werde im Forßmann-Krankenhaus Eberswalde derzeit überlegt, den Vertrag zu erweitern, „beispielsweise um einen Streifendienst in den Nachtstunden“.