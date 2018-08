Neues Dach für Insel-Grundschule

Steffen Göttmann

Von Steffen Göttmann (MOZ) Die einzige Baustelle in einer Schule der Stadt Bad Freienwalde in diesen Sommerferien befindet sich an der Insel-Grundschule Neuenhagen. Das Schulhaus bekommt ein neues Dach, die Turnhalle eine neue Fassade. Die Stadt investiert 257 000 Euro.

Während Denis Beyerdörfer von der Dachdeckerfirma Marco Riemelt die oberste Lage des Dachs der Insel-Grundschule schweißt, dämmen seine Kollegen gerade das Flachdach des Verbinders, auf dem auch eine Fluchttreppe verläuft. „Wir werden Ende nächster Woche fertig sein“, sagt Firmenchef Marco Riemelt. Seit vier Wochen laufen die Arbeiten. „Wir haben das alte Dach einschließlich der Sauerkraut-Platten entfernt“, berichtet Marco Riemelt.

Auf den Sauerkraut-Platten, die zu DDR-Zeiten als Dämmung dienten, war eine Spanplatte genagelt, auf der wiederum die Dachpappe befestigt war. Dies sei alles entfernt und nach modernen Gesichtspunkten erneuert worden, erklärt der Dachdeckermeister. Das neue Dach sei wieder aus Dachpappe. Wichtig sei, es regelmäßig zu warten und zu reinigen. Neu geteert werden, wie früher, müsse es nicht mehr. Bei regelmäßiger Reinigung habe der Bauherr 20 bis 30 Jahre Ruhe, versichert Marco Riemelt.

Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudeverwaltung der Stadt Bad Freienwalde, hat sich am Mittwoch vom Fortgang der Arbeiten überzeugt. 134 000 Euro investiere die Stadt in das Dach der Insel-Grundschule, erläutert er.

Nicht nur das Schulhaus ist eingerüstet, auch die Turnhalle. Dort haben am Mittwoch Guido Konitzer und Kevin Raabe von der Firma Hoch- und Tiefbau Neureetz Glasplatten entfernt, die Tageslicht zulassen. „Sie werden durch Polycarbonatplatten ersetzt“, sagt Christian Nörtemann. Es handele sich um eine Art Plexiglas, also Kunststoffplatten mit einem Hohlraum, der dämmend wirkt. Die restliche Fassade werde außen gedämmt und anschließend verputzt. Die Fassadensanierung lässt sich die Stadt 123 000 Euro kosten.

Der Unterricht kann am Montag ungestört dennoch beginnen, denn die Bauarbeiten sind alle außerhalb des Schulhauses. Lediglich die Zahl der Parkplätze rund um die Turnhalle hat sich deutlich verringert.

Insgesamt habe die Stadt drei Bauanträge für die Insel-Grundschule, die Käthe-Kollwitz-Grundschule sowie die Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule gestellt, berichtet der Fachbereichsleiter. Der für die Insel-Grundschule wurde positiv beschieden. Bei der Oberschule sei die Fassade bereits gedämmt worden. Jetzt will die Stadt einen Aufzug bauen, damit auch das dritte Stockwerk barrierefrei für behinderte Kinder zu erreichen ist.