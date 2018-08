Lohnplus bei Barnimer Bäckern gefordert

Marco Marschall

Eberswalde Die Gewerkschaft Nahrungs-Genuss-Gaststätten (NGG) Berlin-Brandenburg fordert ein „kräftiges Lohnplus“ für die Beschäftigten der Verkaufstheken von Bäckereien. Sie sollen genauso viel verdienen wie ihre Kollegen in der Backstube. Denn längst gehe es nicht mehr allein um den Verkauf von Brot und Kuchen. „Die Mitarbeiter backen Teigrohlinge mittlerweile selbst auf – auch schon morgens vor der Ladeneröffnung“, äußerst sich Birgit Weiland von der Gewerkschaft in einer am Mittwoch eingegangenen Pressemitteilung der NGG. Zudem gehöre das Saubermachen und Aufräumen zum Job.

Nur komme diese Mehrbelastung in den Portemonnaies kaum an, wird kritisiert. 9,30 Euro verdiene eine Bäckereifachverkäuferin nach fünf Jahren im Betrieb, ein Bäckereigeselle komme schon nach drei Jahren auf 10,31 Euro. Mit dieser Ungleichbehandlung muss Schluss sein, fordert die NGG. Wird der Stundenlohn nicht bald zweistellig, drohe eine Abwanderung von Fachkräften in andere Branchen.

Christian Kurth, Geschäftsführer der Eberswalder Brot- und Feinbackwaren GmbH mit allein 26 Märkisch-Edel-Filialen im Barnim, zeigt sich verwundert über das öffentliche Vorpreschen der Gewerkschaft. Über die Pressemitteilung der NGG hat er erst durch die Rückfrage der Zeitung erfahren. „Warum wendet man sich nicht erstmal an uns, sondern kommt damit hintenrum“, fragt er. Sein Betrieb achte auf ausgewogene Bezahlung der Berufsgruppen und orientiere sich an den Tarifen. In großen Teilen der Belegschaft werde mehr als Mindestlohn gezahlt. Zudem gebe es ein Leistungslohnprinzip, das einen Zuverdienst möglich mache.

Dass Bäckereien generell Schwierigkeiten hätten Personal zu finden, daraus macht Christian Kurth keinen Hehl. Allerdings sieht er auch die Nachfrage der Kunden nach preiswerten Brötchen. Jeden Tag schließe in Deutschland eine Bäckerei.

Bei der Eberswalder Bäckerei Wiese ist der Chef derzeit im Urlaub. Deshalb gibt es von dort unmittelbar keine Reaktion auf die Forderung der NGG. Das Unternehmen Steinecke mit Filialen in Eberswalde und Finowfurt will sich später äußern. Und bei der Finower Bäckerei Dellinger stellt sich die Frage nicht. Dort sind die Eltern des Chefs die Brotverkäufer und bereits im Rentenalter. „Prinzipiell gönne ich jedem mehr Geld. Andererseits muss das auch erwirtschaftet werden“, sagt Iris Dellinger. Und das sei angesichts steigender Preise für Backzutaten ein Problem. (mm)