Frage der Entlastung zu Spitzenzeiten

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Schwanebeck. Der neue Wertstoffhof, der samt Aktenvernichtungsanlage in der Zepernicker Straße 1a in Schwanebeck entstehen soll, wurde jetzt mit einem Bauantrag auf den Weg gebracht. Das bestätigt Maximilian Wonke, Bürgermeister von Panketal.

„Der Hof wird dringend benötigt“, sagt Christian Mehnert, Geschäftsführer der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG), die Tochter der Kreiswerke Barnim ist. Bei bis zu 180 000 Kundenkontakten im Monat sei der Zepernicker Wertstoffhof dringend nötig. Bisher gibt es in Eberswalde, Bernau, Wandlitz, Werneuchen und Althüttendorf sowie bald in Ahrensfelde ähnliche Einrichtungen. In Schwanebeck greifen die Kreiswerke auf eine nicht mehr genutzte Privatfläche, die dem Panketaler CDU-Gemeindevertreter Bernd Köbke gehört, zurück.

„Wir als Gemeinde genehmigen den Bauantrag zwar nicht, dennoch muss mit uns Einvernehmen hergestellt werden“, weist Wonke auf einige zu klärende Fragen im Zuge des Verfahrens hin. „Die jetzige Zufahrt ist so geregelt, dass Zu- und Abfahrt über die Zepernicker Straße laufen wird. Eine Stellungnahme der Verwaltung zum Bauantrag wird derzeit erarbeitet.“ Denn noch ist ungewiss, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Schon mit Anlage des Gewerbegebietes gab es Diskussionen um eine weitere Zufahrt. Die Zepernicker Straße ist Schulweg nach Schwanebeck. Auch eine Querung fehlt bisher an der Stelle zwischen Deponie und Gewerbeflächen. „Wir werden die Sicherheit garantieren“, ist Mehnert überzeugt. Doch auch er denkt, dass im Zuge des Antragsverfahrens diese Fragen zu diskutieren sind. „Wir wollen so schnell wie möglich in Panketal beginnen“, macht er aber auch klar. Zwei Monate rechnet er für die Abstimmungen mit der Gemeinde und Anrainern sowie anderen beteiligten Behörden. „Vor Ende des III. Quartals rechnen wir nicht mit Ergebnissen“, dämpft er zugleich die Erwartungen.

Generell soll der Hauptverkehr über die Autobahn laufen, macht Mehnert deutlich und nicht über die Panketal. So sei es auch an der Umschlagstelle Bernau. Aus dem Fachdienst Bauen, Wohnen und Verkehrsflächen in Panketal verlautet außerdem, dass beim Errichten eines Wertstoffhofes eine Umweltprüfung nötig sei. Eine zusätzliche Erschließungsstraße könnte außerdem gerade zu Stoßzeiten die stark befahrene Zepernicker entlasten.

Für den Wertstoffhof, bei dem Container und ein Annahmebereich für die Kunden sowie Aufenthaltsräume für Mitarbeiter nötig sind, sind Investitionen in sechsstelliger Höhe im Gespräch. Die Akten- und Datenvernichtung soll in der vorhandenen Rundbogenhalle des früheren Kfz-Instandsetzungsbetriebes auf der Schwanebecker Gewerbefläche einziehen. Anpassungen an die Sicherheitsvorschriften und bauliche Dinge würden allein mit 50 000 Euro zu Buche schlagen, heißt es von der BDG.

Das Panketaler Grundstück sei gut geeignet, weil bauliche Veränderungen zu geringen Kosten möglich seien, hatte die Sprecherin der BGD, Ina Bassin, betont. Die Sprecherin teilt außerdem mit: „Die vorhandenen Bauwerke dienen nicht vordergründig der Errichtung des Wertstoffhofes, sondern können - weil vorhanden - für andere geschäftliche Zwecke der BDG verwendet werden.“

Die Bioabfallstrategie des Landkreises Barnim trennt und sammelt Bioabfälle ein. „Die Bioabfallstrategie des Landkreises Barnim basiert dabei auf zwei wichtigen Säulen: Der Errichtung von Wertstoffhöfen in jeder Gemeindeeinheit bis hin zur flächendeckenden Einführung einer freiwilligen Biotonne“, erläuterte die Sprecherin. Die Erfahrungen damit seien gut.

Aktuell befinden sich in den Ämtern Biesenthal-Barnim, Britz-Chorin-Oderberg sowie Panketal Wertstoffhöfe in Planung. Restabfälle, Bauschutt, Grünabfälle wie Elektroaltgeräte, Altpapier, Altglas, Textilien, Schrott, Leuchtstoffröhren und Batterien werden angenommen.

