Kita „Sonnenschein“ profiliert sich mit Sport

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die AWO-Kita „Sonnenschein“ in der Ringstraße bewirbt sich um das Gütesiegel „Bewegungskita des Landes Brandenburg“. Franziska Reinhardt von der Koordinierungsstelle der Brandenburgischen Sportjugend für das Gütesiegel „Bewegungskita“ besuchte am Mittwoch mit einem Team die Bad Freienwalder Einrichtung, um zu überprüfen, ob sie die geforderten Kriterien für das Zertifikat erfüllt.

„Wir bereiten uns seit anderthalb Jahren darauf vor“, sagte Kita-Leiterin Petra Böttcher. Wichtigstes Kriterium sei der Bewegungsraum, dem sich eine Kammer für die Unterbringung von Sportmaterial anschließt. Vergangenes Jahr absolvierten zwei Erzieherinnen beim Kreissportbund einen Lehrgang zu Übungsleitern. „Die Krippenerzieherinnen besuchten eine Fortbildung zu Pikler und Hengstenberg “, führte Petra Böttcher weiter aus. Die ungarische Kinderärztin Emmi Pikler (1902-1984) und die Pädagogin Elfriede Hengstenberg (1892-1992) waren der Auffassung, dass Bewegung und Spiel für die frühkindliche Entwicklung wichtig seien.

Die Idee kam Petra Böttcher und ihren Mitarbeiterinnen bei einem Symposium in Potsdam zur Bewegungskita. „Wir haben uns als Team entschieden, uns auf dem sportlichen Gebiet zu profilieren“, so die Kita-Leiterin. Froh ist sie darüber, dass sie die Heilpraktikerin Heike Buß gewinnen konnte, die stundenweise Yoga für Kindergarten-Kinder und „Drums alive“ für Hortkinder anbietet. Dabei wird mit Trommelschlägern rhythmisch zu Musik auf Bälle geschlagen. Der Träger, die AWO Bezirksverband Brandenburg Ost in Frankfurt, unterstütze das Projekt und finanziere die Sportstunden, so die Leiterin.

Seit 2016 gebe es das Gütesiegel „Bewegungskita“ in Brandenburg, sagte Franziska Reinhardt. Landesweit neun Kitas haben das Gütesiegel bereits. Falls es die Kita „Sonnenschein“ bis zur Zertifizierung schafft, wäre sie die erste im Landkreis Märkisch-Oderland.(sg)