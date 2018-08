Müllroser Elf stellt sich derzeit von selbst auf

Hagen Bernard

Müllrose Mit drei absolvierten Testspielen geht Fußball-Landesklasse-Vetreter Müllroser SV in sein erstes Pflichtspiel. Er spielt am Freitag ab 19 Uhr im Kreispokal-Wettbewerb beim Ostbrandenburgligisten VfB Steinhöfel. MSV-Trainer Dirk Herrgoß hatte sich für Dienstag noch den Härtetest gegen den Landesligist Blau-Weiß Briesen gewünscht. Doch kurzfristig sagte der MSV sein Heimspiel ab. „Ich mache so etwas äußerst ungern, doch das war das Vernünftigste. Es standen nur 13 Spieler zur Verfügung. Bei Pneumant Fürstenwalde hat sich Torwart Philipp Reschke leicht den Finger verstaucht. Doch wir haben nur den einen Torhüter. Gegen Briesen hätte er einige Schüsse aufs Tor bekommen. Zusätzlich bekam Paul Herrmann Knieprobleme. Fällt er gegen Steinhöfel aus, bekommen wir vielleicht keine Elf zusammen. So bleibt es beim 4:3 gegen Kreisoberligist Union Frankfurt, dem 1:1 bei Kreisligist Rießen/Möbiskruge und dem 2:0 bei Ostbrandenburgligist Pneumant Fürstenwalde. (hb)