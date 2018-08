Umformierte Erkneraner verlieren deutlich

MOZ

Petershagen In der Höhe doch überraschend hat Fußball-Landesligist FV Erkner das Testspiel bei Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, Aufsteiger zur Brandenburg-Liga, mit 0:5 verloren. Dabei hatten die Gäste in den ersten 20 Minuten das Geschehen auf dem Waldsportplatz diktiert, dann aber drehten die Doppeldörfler auf und übernahmen vor allem in Halbzeit 2 vollends die Regie.

Das 1:0 erzielte Thomas Guggenberger mit einem starken Kopfball nach präziser Flanke von Maurice Ulm (38.). Nach dem Wechsel stand Silvan Küter bei Regen, Sonne und Wind nach einer schönen blau-weißen Kombination zunächst im Abseits und traf wenig später das Außennetz.

Dann aber ging es Schlag auf Schlag, binnen 20 Minuten traf der Vorjahresmeister der Landesliga Nord viermal: Eine Ecke von Tim Bolte verwandelte Maximilian Traue (55.) an seinem29. Geburtstag mit Köpfchen. Küter mit perfektem Flachschuss ins lange Eck (72.) und der vom FC Nordost Berlin gekommene Christian Datzmann (75., 78.) in Mittelstürmer-Abstauber-Manier legten nach.

Große Einschussmöglichkeiten für den FVE, der einmal mehr in einer komplett umformierten Besetzung spielte, blieben bis zum Abpfiff Fehlanzeige. Nur Maximilian Friedrich verfehlte mit seinem Fernschuss knapp eine Resultats-Kosmetik (83.). (jj)

FV Erkner: Oliver Hoffmann (46. PatrickDavid) – Maximilian Friedrich (46. FelixReichelt), Niklas Mertins, Fabian Schulze,Sebastian Busse – Erik Haase, Sven Paprotny (46. Enrico Schulz), Robin Lehmus, Karam Al Maliji – Paul Röwer, Christopher Schwarz

Schiedsrichter: Tony Matschullis (Hangelsberg)