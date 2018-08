Ohne Chance, aber mit Erkenntnissen

Julian Stegemann

Basdorf Als Tabellensechster der abgelaufenen Saison der Fußball-Kreisklasse ist der FSV Basdorf aufgrund von Absagen der anderen Aufstiegsaspiranten in die Kreisliga West aufgestiegen. Dementsprechend suchte man sich auch für die Vorbereitungsspiele ein paar dicke Test-Brocken heraus. Nachdem es am vorherigen Wochenende gegen Kreisoberliga-Aufsteiger Oberkrämer SV eine 3:10-Niederlage setzte, kassierte die Elf von Dan Steinhagen auch gegen Landeskasse-Vertreter SV Altlüdersdorf II eine 0:7-Pleite.

Dabei startete der neue Kreisligist mit viel Mut und Offensivpower in die Partie. Früh liefen sie den Favoriten an und ließen Altlüdersdorfs Reserve wenig Platz. Echte Torchancen sprangen für den FSV jedoch kaum heraus. Einzig in der zwölften Spielminute musste der Keeper der Gäste eingreifen und einen Fernschuss von Albert Islami über die Latte zu lenken. Die ballsicheren Gäste kamen jedoch mit der Zeit immer besser ins Spiel. Und so dauerte es auch nicht mehr lange, bis der Favorit knipste. Der schnelle Romeo Cryciant Siewe Foumbissie erhielt ein Zuspiel auf der halbrechten Seite. Nach genauer Ballannahme traf er Volley zum 1:0 für die Gäste. Und der Treffer zeigte Wirkung beim FSV. Nur wenig später war es Nils Unglaube von Altlüdersdorf II, der auf 2:0 erhöhte (21.). Bei den Basdorfern schlichen sich zunehmend fahrlässige Fehler ein. So auch beim nächsten Treffer, bei dem Altlüdersdorfs Stürmer komplett ungehindert auf den Kasten der Gatsgeber zulaufen konnte, den Keeper umkurvte und zum 0:3 einschoss (22.). Das Spiel ging in der Folge nur noch in eine Richtung. Die Basdorfer hatten gegen den höherklassigen Gegner kaum Zugriff und hatten Glück, dass dieser nicht noch höher führte. Sieben Minuten vor der Pause klingelte es dann doch noch im Gehäuse der Barnimer. Patrick Scholz netzte nach Pass von Jeremy Adjei zum 0:4 ein.

In der zweiten Hälfte blieb es dabei, dass der Favorit das Spiel machte und sich auch weiterhin große Tormöglichkeiten erspielte. So prallte in der 58. Spielminute ein direkter Freistoß der Altlüdersdorfer Reserve lautstark an den Pfosten. Die Hausherren hatten wenig im Köcher und kassierten in der Folge das nächste Gegentor. Dustin Bergner dribbelte sich an drei Gegenspielern vorbei und blieb auch vor dem Tor cool (62.). Patrick Scholz (73.) und Nils Unglaube (78.) erhöhten beim fröhlichen Torfestival auf 0:7 gegen die Basdorfer. Dabei blieb es dann auch bis zum Ende.

Vorstandsvorsitzender Timo Schütze erwartet eine harte Saison in der Kreisliga West. „Die Qualität wird auf jeden Fall größer sein. Unser Ziel ist zunächst einmal, die Klasse zu halten.“ Die Neuzugänge haben sich bisher gut integriert. Vor allem von Rückkehrer Albert Islami erhofft sich Schütze eine Verstärkung für die Offensive. „Das Team muss bis zum Ligastart mehr zusammenfinden, dann können wir unsere Ziele erreichen.“ (jst)

Basdorf: Wolter – Arendt, Boock, Hübner, Islami, Langnick (19. Breitkreuz), Korn (25. Teske), Schmelzer, Burs, Klug (28. Steinhagen), Topel