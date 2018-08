Joachimsthal schießt sich für Saison ein

Ernst Lieske

Joachimsthal In einem weiterem Vorbereitungsspiel gewann der FSV Schorfheide Joachimsthal gegen den Vertreter der Fußball-Kreisoberliga, SG Mildenberg, mit 4:1 (2:1). Die Schorfheider nahmen gleich von Anfang an in diesem Spiel das Heft des Handelns in die Hand. Es wurden viele gute Torgelegenheiten erspielt, eine frühzeitige Führung konnte aber zunächst nicht erzielt werden. Romano Maaß traf nur die Latte und Sebastian Temma sowie Moritz Fedder scheiterten am Torwart der Mildenberger. Doch nach 23 Minuten machte es Moritz Fedder besser, er traf zum 1:0. Zwei Minuten danach das 2:0, Benjamin Borkowski verwandelte einen direkten Freistoß. Durch eine Unachtsamkeit verkürzte der Gast zehn Minuten vor dem Pausenpfiff auf 2:1, allerdings wurde das Tor aus einer klaren Abseitsstellung erzielt. Weitere gute Chancen der Joachimsthaler noch vor der Pause konnten nicht genutzt werden.

Nach der Pause wechselten die Trainer durch, so ging der Spielfluss verloren. Aber trotzdem wurden wieder reichlich gute Chancen erspielt, doch nur Gordon Hahn zum 3:1 und Paddy Höhr nach Vorarbeit von Maxi Butzke zum 4:1 trafen noch. (el)

Schorfheide Joachimsthal: Schröder – Melchert, Runge, Krumnow, Seidel, Maaß, Ehrlich, Witthun, Borkowski, Temma, Fedder – Lorenz, Musolf, Hahn, Höhr, Butzke