Starker Wind verlangt Spielern einiges ab

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Sommer, Sonne, Strand – und Beachvolleyball. Beim Helene-Beach-Cup wurde all dieses am vergangenen Wochenende geboten. Das bei einheimischen wie auswärtigen Sportlern beliebte Turnier war bereits seit langem ausgebucht, insgesamt nahmen 24 Damen- und 36 Herrenteams an dem zweitägigen Beach-Cup teil. Dabei verlangte der starke Wind an beiden Tagen den Akteuren spielerisch eine Menge ab.

Viel Lob gab es von den Teilnehmern für das gelungene Wochenende. „Das Turnier war einfach klasse – super organisiert und sehr entspannt“, meinte Sandra Benthien aus Berlin, die sich gemeinsam mit ihrer Partnerin Jeanette Czoly bei den Frauen den Gesamtsieg sicherte. „Ich war noch nie am Helenesee, werde aber definitiv wiederkommen – allein schon wegen der schönen Location. Außerdem müssen wir als Turniersieger ja nächstes Jahr unseren Titel verteidigen“, sagte Sandra Benthien, die seit 20 Jahren Volleyball spielt – mittlerweile aber nur noch im Freizeitbereich.

Auf Rang 2 bei den Frauen kamen Andrea Topolansky und Cindy Kremer aus Potsdam, der Bronzerang ging an das Team Stefanie Luda und Julia Listringhaus aus Berlin. Die Frankfurterinnen Dana Klawon und Katharina Feuerstein belegten am Ende den 4. Platz. Bei den Männern sicherten sich Sebastian Ackermann aus Berlin und sein Spielpartner Lars Mechelke aus Nürnberg den Sieg vor Christoph Liebsch und Sebastian Lampe sowie Magnus Grasnick und Matze Heise aus Fürstenwalde. In der Männerkonkurrenz wurde auch ein B-Cup ausgespielt, den das Team Rocco Prielipp (Eberswalde) und Oliver Eich (Oranienburg) gewann. Platz 2 holten sich Jens Andrä und Peter Wolf aus Fürstenwalde vor den beiden Frankfurtern Erik Fischer und Aaron Faulhaber.

Auch Organisator Stefan Juda zeige sich zufrieden. „Vom Spielerniveau waren wir wieder gut besetzt – vom Freizeitsportler bis hin zum aktiven Wettkämpfer war alles dabei“, berichtete er und lobte zudem den Betreiber des Helenesees für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten sowie die Spielfeldpräparierung. „Das war zwei Wochen nach dem Helene-Beach-Festival eine hervorragende logistische Leistung“, sagte Juda, der vier Wochen zuvor gemeinsam mit seinem Team bereits den Helene-Mixed-Cup an selber Stelle organisiert hatte.(hrö)