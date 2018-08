Union Booßen verliert gegen Blau-Weiss Markendorf mit 2:8

Volker Rudolph, Hubertus Rößler

Booßen (MOZ) In ihrem letzten Vorbereitungsspiel auf die neue Fußball-Spielzeit war im Duell zweier Frankfurter Ortsteil-Vereine Union Booßen aus der Kreisoberliga gegen Blau-Weiss Markendorf aus der Landesklasse am Dienstagabend mit 2:8 (0:4) deutlich unterlegen.

Die Tore für die Markendorfer, die im Booßener Waldstadion ohne Einwechselspieler angetreten waren, erzielten „Knipser“ Michael Lange (21., 43., 78., 83., 86.) mit insgesamt fünf Treffern – dabei ein echter Hattrick –, zweimal Patryk Nowaczewski (30., 87.) und Tommy Klatt (18.) mit dem Führungstreffer. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Gäste vom Apfelweg ein sehr gutes Spiel. Zahlreiche Angriffsaktionen setzten die Booßener ganz gehörig unter Druck und manch kluger Spielzug war zu bestaunen. Spielsicher und souverän gaben die Blau-Weissen den Ton an. Das 4:0 zum Pausenpfiff schmeichelte den Gastgebern deshalb noch.

Ganz anders verliefen dann aber die ersten 25 Minuten in Hälfte zwei. Markendorf war nicht mehr ballsicher, unkonzentriert und nervös. Zahlreiche Fehlabspiele brachten Sand ins Getriebe. Dies nutzten die Booßener nun engagiert zu zwei Treffern durch die eingewechselten Steffen Ramelow (56.) und Andre Radtke (70.). Nun war sogar der Anschluss möglich. Blau-Weiss kriegte aber auch dank Michael Lange die Kurve und spielte noch einen klaren Sieg heraus. Pfostentreffer und ein Elfmeter an den Querbalken hätten die Ausbeute noch erhöhen müssen. So blieb es beim 8:2 für die eine Liga höher spielenden Gäste aus Markendorf in einer fairen Testpartie. Beide Seiten konnten nochmals gute Aufschlüsse gewinnen, wie die Trainer der beiden Teams einstimmig betonten.

Markendorfs Spielertrainer Denny Danowski war sichtlich zufrieden, analysierte aber auch klar die schwache Phase seiner Mannschaft nach der Pause. „Dies gilt es natürlich in den ersten Pflichtspielen zu verhindern“, meinte er. Am Sonnabend steht für die Blau-Weissen beim Aufsteiger zur Kreisoberliga Pneumant Fürstenwalde um 15 Uhr ein anspruchsvolles Pokalspiel an.

Booßens Trainer Frank Gohl zeigte sich trotz der hohen Niederlage nicht komplett unzufrieden. „Wir haben teilweise gut gespielt, allerdings zu leicht die Gegentore hergeschenkt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert und waren dicht dran. In den letzten zehn Minuten sind wir dann kräftemäßig eingebrochen und haben noch vier Tore kassiert. Aber das ist kein Beinbruch, schließlich wussten wir, dass Markendorf seit Jahren in der Landesklasse oben mitspielt und es daher heute eine mega-schwere Nummer wird“, erklärte Gohl. Im Hinblick auf die neue Saison sei seine Mannschaft unabhängig von der hohen Niederlage guten Mutes.

Der scharfe Start erfolgt für die Booßener bereits am Freitag um 19 Uhr. Dann geht es in der Ausscheidungsrunde des Ostbrandenburgpokals zu der neu geschaffenen Spielgemeinschaft Rießen/Möbiskruge II, die in der Kreisklasse Süd an den Start geht. „Ein schwer einzuschätzender Gegner. Aber wir sind natürlich der Favorit in dem Spiel und wollen auf jeden Fall weiterkommen – daher erwarte ich einen standesgemäßen Sieg meiner Mannschaft. Ein Ausscheiden wäre für uns sehr peinlich“, sagte Frank Gohl.(vor/hrö)

Booßen: Marian Rister – Marcus Wodtke, Stefan Göpel, Steven Jonson, Matthias Bosse, Jerome Kindler, Florian Gahr, Matthias Hemmerling, Stephan Harnisch, Benjamin Genz, Marian Wisweh, eingewechselt: André Radtke, Soliman Faizi, Steffen Ramelow, Nick Wienke

Markendorf: Piotr Dmuchowski – Sascha Witt, Matthias Kossatz, Manuel Trebbin, Jonas Schreier – Sascha Kloss, Mateusz Nowaczewski, Kamil Krzeptowski, Patryk Nowaczewski – Michael Lange, Tommy Klatt

Schiedsrichter: Christopher Winter (Frankfurt) – Zuschauer: 40