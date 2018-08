Letzte Tests bestanden

Jörg Jankowsky

Petershagen-Eggersdorf Im vorletzten Testspiel vor Beginn der neuen Fußball-Saison besiegte Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, Neuling der Brandenburg-Liga, Landesligist FV Erkner mit 5:0. Auch im letzten Test konnten die Blau-Weißen gewinnen. Gegen Berlin-Ligist Fortuna Biesdorf gab es einen 2:0-Erfolg.

In den ersten 20 Minuten diktierten die Gäste aus Erkner das Spielgeschehen auf dem Waldsportplatz, dann drehten die Doppeldörfler auf und übernahmen vor allem in Halbzeit zwei die Regie.

Die spielerische Überlegenheit des FV Erkner (FVE) in der Anfangsphase verlief jedoch ohne nennenswerte Torchancen. Diese sahen die Fußballfreunde dann zunehmend auf der Gegenseite. Thomas Guggenberger (18.), der für viel Belebung im blau-weißen Angriff sorgte, setzte ein erstes Achtungszeichen im Gäste-Strafraum. Christian Datzmann (20.), dessen scharfer Schuss nach Solo knapp über den Querbalken flog, und Silvan Küter (34.), ans Außennetz, folgten ihm. Schließlich war Guggenberger (38.) zum 1:0 mit starkem Kopfball nach präziser Flanke von Maurice Ulm zur Stelle.

Regen, Sonne und Wind, also bestes Fußballwetter, begleiteten beide Teams auch in Halbzeit zwei. Und die gehörte eindeutig dem Gastgeber. Nach einer schönen blau-weißen Kombination über Tim Bolte und Denis Rolke stand Küter (53.) knapp im Abseits und traf wenig später erneut das Außennetz. Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb von gut 20 Minuten vollendete der Brandenburgligist viermal. Eine Bolte-Ecke verwandelte Maximilian Traue (55.) an seinem Geburtstag mit Köpfchen, beschenkte sich somit selbst. Küter (72.), mit perfektem Flachschuss ins lange Eck, und Datzmann (75./78.) in Mittelstürmer-Abstauber-Manier legten bis auf 5:0 nach.

Große Einschussmöglichkeiten für Erkner blieben bis zum Abpfiff weiterhin Fehlanzeige. Nur Maximilian Friedrich (83.) verfehlte mit seinem Fernschuss knapp eine Resultats-Kosmetik. Zudem strahlte Florian Rudolph im blau-weißen Tor stets viel Ruhe aus und war bei den wenigen Gäste-Aktionen immer auf Ballhöhe. Saul Njie (88.) und Gordon Koplin (89.) vergaben die letzten verheißungsvollen Torchancen für Blau-Weiß.

Blau-Weiß scheint gerüstet für den Beginn der Brandenburgliga. Auch gegen den Berlinligisten Fortuna Biesdorf gewann die Mannschaft von Trainer Roman Sedlak. Die Tore und damit die Entscheidung fielen erst in der zweiten Halbzeit der Partie. Das 1:0 besorgte Robert Vsetycek in der 67. Minute. Das 2:0 schoss Lars Dingeldey (77.).

Am Sonnabend beginnt die neue Saison zunächst mit der ersten Runde im Landespokal. Die Blau-Weißen spielen beim Landesligisten Germania Schön-eiche. Die Partie beginnt um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Schöneicher Babickstraße.

Blau-Weiß-Trainer Roman Sedlak sagt, dass er mit dem Verlauf der Vorbereitung durchaus zufrieden ist. „Wir haben in diesem Jahr im athletischen Bereich deutlich mehr gemacht, auch weil wir wissen, dass die Anforderungen in der Brandenburgliga höher sein werden. Jetzt freuen wir uns, dass es endlich losgeht.“

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Florian Rudolph – Resad Demann, Roger Sobotta, Yves-Martin Ertel, Labinot Rrafshi, Tim Bolte, Gordon Koplin, Maurice Ulm, Denis Rolke, Maximilian Traue, Marvin Ghaddar, Maurice Stephani, Silvan Küter, Saul Njie, Thomas Guggenberger, Christian Datzmann, Arthur Tabler

FV Erkner: Oliver Hoffmann – Patrick David, Maximilian Friedrich, Felix Reichelt, Niklas Mertins, Fabian Schulze, Sebastian Busse, Erik Haase, Sven Paprotny, Enrico Schulz, Paul Röwer, Robin Lehmus, Almaliji Karam, Christopher Schwarz