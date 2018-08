Mit Fernglas und Kompass gen Westen

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Staatssicherheit der DDR hatte in Schwedt 57 hauptamtliche und 466 inoffizielle Mitarbeiter, was viel ist für eine 50 000 Einwohnerstadt, sagt Rüdiger Sielaff, aber auch verständlich für so einen Betrieb wie das PCK und so ein aufmüpfiges Volk wie die Theaterleute. Sielaff ist Leiter einer Behörde mit sehr langem Namen: Frankfurter Außenstelle des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR und hat in den Stasi-Akten unter anderem zu Fluchtgeschichten geforscht. 38 laufende Meter Akten wurden von der Staatssicherheits-Dienstelle in Schwedt gesichert. Natürlich gab es auch in Schwedt Hunderte, die geflüchtet sind oder es versuchten und dabei scheiterten. Darüber und über spektakuläre Fälle von insgesamt Hundertausenden so genannter Republikflüchtlinge berichtete Sielaff am Montag im Berlischky-Pavillon in seinem Vortrag „Wege in den Westen“.

Sind diese Stasi-Akten 29 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Thema? Der Stasi-Experte berät auch an diesem Dienstag in Schwedt wieder Menschen, die jetzt ihren Antrag auf Einsicht in Stasi-Unterlagen stellen. Und er nimmt Bezug auf das Datum 13. August. „Wir leben mittlerweile länger ohne Mauer als mit ihr. Die Erinnerung daran und an den starken Willen und die Kreativität der Menschen, die das Land verlassen wollten, ist wichtig. Sie lässt uns wertschätzen, was unsere heutige Freiheit für einen hohen Wert besitzt“, erklärt er vor 26 Schwedtern im Publikum.

Spektakuläre Fluchtgeschichten fanden die Historiker seiner Behörde in den Schwedter Stasiaktennicht. Beispiel von Fluchtversuchen in ausrangierten Hubschraubern, mit Ballons, im Traktor, auf dem Surfbrett oder in selbstgebauten U-Booten stellte Sielaff aber vor, um zu zeigen, wie risikobereit viele Menschen waren, die verzweifelt das Land verlassen wollten. Die Geschichten aus den Stasi­akten verrieten vor allem viel über die Stasi selbst. Zum Beispiel Tonbandmitschnitte von Erich Mielke, der fordert, dass an der Grenze auf einen Flüchtenden so geschossen wird, dass „der auch da bleibt“, nachgestellte Beweisfotos, bei denen sich der Erwischte noch einmal zur Demütigung in das Flucht-Boot setzen musste oder ein auf die Straße rasender Betonklotz, der bei Marienborn einen Fluchtwagen samt Fahrer zermalmte, verdeutlichten das Menschenverachtende des Staates, der seine Bürger einschloss. 1200 Menschen ließen an der Mauer ihr Leben. Wie vielen die Flucht gelang, sagt Sielaff, wisse man nicht genau.

In Schwedt gabe es einige Fluchtversuche, geglückte und vereitelte. Ein Paar war mit Fernglas und Kompass in die CSSR gefahren, und wurde ertappt, wie es die Grenze zur BRD beobachtet hatte. Ein junger Ingenieur aus dem PCK wurde wegen eines Fluchtversuchs festgenommen und später in die BRD freigekauft, so wie 37 000 andere DDR-Bürger. Im Durchschnitt erhielt die DDR 90 000 Deutsche Mark für jeden.