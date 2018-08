Strausberger schreibt Buch zum Dreieckrennen

Jens Sell

Buckow (MOZ) In der Strausberger Druckerei der Lebenshilfe Märkisch-Oderland wird derzeit ein Büchlein fertig gestellt, das ein Strausberger Motorsportfreund über die Geschichte der Rennstrecke Buckower Dreieck geschrieben hat.

Der langjährige Protagonist der Berlin-Brandenburgischen Oldtimerfreunde Günter Krause hat alte Chroniken erschlossen und Quellen gesichtet und eine Broschüre mit zahlreichen Illustrationen und den Berichten über die einzelnen Rennen sowie Rückblicken gemeinsam mit Axel Ilchmann von den Märkisch-Oderland-Werkstätten der Lebenshilfe zusammengestellt. Dabei ist auch die Geschichtsdarstellung des Altranfters Hartmut Raeck aus dem Jahrbuch des Landkreises 2014 eingeflossen

Am Sonntag soll das Bändchen erscheinen, auf den Tag genau 90 Jahre nach dem tragischen VI. Meisterschaftslauf der Deutschen Kraftrad-Meisterschaften 1928, bei dem Rennfahrer Huldreich Heusser und sein Beifahrer Otto Feldmann tödlich verunglückten. An diese Opfer des Motorrennsports erinnert ein großer Gedenkstein an der heutigen B 168 zwischen Waldsieversdorf und Prötzel auf der rechten Seite. Ebenfalls erhältlich ist das auch von Günter Krause herausgegebene Reprint des einstigen offiziellen Programms dieses Rennens mit den Startlisten, zahlreichen Abbildungen und interessanten Anzeigen.

Die Strecke hatte Start und Ziel in der Stadt und führte zunächst über die Serpentinen Richtung Bollersdorf. Nach der scharfen Kurve auf den Berg nach Bollersdorf und dessen Durchquerung bog sie scharf links am Bollersdorfer Kreuz in Richtung Waldsieversdorf ab. Im Tal knickte die Strecke am Chausseehaus in einer Haarnadelkurve wieder Richtung Buckow ab. Ab 1925 veranstaltete der ADAC auf dem Dreieck die Rennen für Motorräder, Motorräder mit Beiwagen, Sportwagen und Rennwagen, alles gestaffelt nach Hubraumklassen. Ein Auszug aus dem Bericht von 1926 zu den Sport- und Rennwagen:

„In den ersten Runden erscheint stets Wälti auf Bugatti als Erster. Dann 2.15 Uhr (gemeint ist 14.15 Uhr/d. Red.) die Meldung, dass ihm bei der Ziegelei etwas zu Bruch gegangen sei, und 2.48 Uhr heißt es leider, 131 Wälti auf Bugatti gibt bei Bollersdorf auf. Er hat sämtliche Motorbolzen verloren.“

Die damalige Durchschnittsgeschwindigkeit zum Beispiel bei den Sportwagen der 1500–2000-ccm-Klasse betrug 62,2 Stundenkilometer. Günter Krause hat organisiert, dass die diesjährige Ausfahrt der Oldtimerfreunde zu dieser Rennstrecke führt. Erhältlich ist das Buch bei Günter Krause, Tel. 03341 23495 o. 0171 7352569.