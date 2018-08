Restaurierung beginnt nach 19 Jahren

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Nach 19 Jahren kann es losgehen. So lange wartet Ortschronist Ekkehard Brühn auf die Restaurierung der historischen Torpfeiler der ehemaligen Schlosskirche. Am Mittwochmorgen gaben Vertreter der Unteren Denkmalschutzbehörde zusammen mit Architekt und Bauamt grünes Licht für die Maurer.

„Wo fängt man an und wo hört man wieder auf ?“, stellt Antonia Brauchle die Gretchen-Frage bei der Instandsetzung baufälliger Denkmale. Denn, wenn einmal angefangen werde etwas auszubessern, dann finde man immer mehr Fehler. Die Mitarbeiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde Beeskow steht zusammen mit Architekt Gerd Brüne auf dem Gerüst am zweiten Stützpfeiler – um das „Objekt“ in Augenschein zu nehmen. Brüne mutmaßt, dass der Sockel, wo früher Vasen draufstanden aus Naturstein sein könnte.

Am Boden, vor der ehemaligen Schlosskirche, haben sich Bauamtsleiterin Petra Jeschke, Ekkehard Brühn und Wolfgang Cajar vom Schöneicher Ortschronikfachbeirat wie die beiden Maurer von der Baudenkmalpflege Prenzlau versammelt – zum offiziellen Startschuss für die Restaurierung.

Bereits seit Montag ist die Dorfstraße auf Höhe der Schlosskirche für Autos und Fußgänger gesperrt. In dieser Zeit haben die Maurer Thomas Gaiser und John Tancre am rechten Pfeiler – von der Straße aus gesehen – eine „Probefläche“ aus glattem Wandputz mit Schattenfugen angelegt. „Mit der Probefläche schauen wir, ob es dem Befund unserer Voruntersuchung entspricht“, erklärt Antonia Brauchle das Vorgehen der Denkmalschutzbehörde.

Am Anfang dieser nun beginnenden Restaurierung stand der Antrag für eine Generalüberholung – den stellte vor 19 Jahren Ekkehard Brühn an die Gemeindeverwaltung. „Ich freue mich über den heutigen Tag“, sagt der Heimatforscher in seiner kurzen Ansprache. Über einen Spendenaufruf in der MOZ kamen bis zu Baubeginn 3000 Euro von Schöneichern zusammen. Das Geld kann gut bei den geplanten Kosten von mindestens 15 000 Euro gebraucht werden. Die Torpfeiler könnten der „Kick“ als Wahrzeichen für die Gemeinde werden. Bauamtsleiterin Petra Jeschke bedankte sich bei ihm für seine Beharrlichkeit. Nun wird endlich der Schlosseingang verschönert, wobei das Ziel die Erhaltung des ursprünglichen Materials ist.

In voller Pracht zeigen sich Schlosskirche und die der Pfeiler – zumindest auf den schwarz-weißen Postkarten. „Hier, die Briefmarke stammt noch aus der Kaiserzeit“, sagt Wolfgang Cajar – am 22. Mai 1911 wurde die Karte zugestellt, wie der Poststempel verrät.

„Fotos und schriftliche Quellen helfen uns beim Finden des alten Materials“, erläutert Antonia Brauchle. Allerdings seien die fast drei Meter hohen Torpfeiler in ihrem jetzigen Zustand die Hauptquelle. Der Auftrag, den Architekt Brüne in seinen Händen hält, lautet: „Ergänzung der Fehlstücke“. Konkret bedeutet das: Die Abdeckungen auf den Pfeilern, die Kapitelle, werden ergänzt, ebenso der bruchstückhafte Mauerteil auf der linken Seite. Auf die Frage „Hatten die Vasen Löcher?“ antwortet Cajar zur allgemeinen Erheiterung: „Ja, oben.“

Andere Schäden entstanden auch durch direkte Nachbarn, die es nicht mehr gibt. Nur noch die Stümpfe der Robinie und der Mirabelle ragen aus dem Boden an der Mauer hervor. „Die Bäume haben hier am Putz mit ihren Blättern und Zweigen rumgewischt“, erkennt der Architekt. Vor zwei Jahren wurden die beiden Bäume gefällt, da der Druck auf die Mauer am Eingang zu groß wurde.

Ab Mitte September sollen die historischen Pfeiler wieder im neu-alten Glanz erscheinen – aber nicht „tot-restauriert.“