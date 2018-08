Rhenus schafft 150 Jobs in Velten

Roland Becker

Velten (MOZ) Die auf Lagerlogistik spezialisierte Firma Rhenus will in Velten expandieren – und das in Größenordnungen. Bis Ende 2019 sollen an der Berliner Straße zwei neue Lagerkomplexe mit zusammen 35 000 Quadratmetern Fläche entstehen. Rhenus investiert in das Bauvorhaben rund 25 Millionen Euro, exklusive der Inneneinrichtung.

„Wir sind gerade dabei, den Bauantrag zu stellen“, informierte Niederlassungsleiterin Anna Sichtermann am Dienstag bei einem Firmenbesuch von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Mit etwas Glück können die Hallen schon im Spätherbst 2019 bestückt werden. Und das wird offensichtlich auch höchste Zeit. Denn der Veltener Standort des weltweit agierenden Familienunternehmens Rhenus Logistics platzt sozusagen aus allen Nähten. „Hier lagern die Produkte eines namhaften Shampoo-Herstellers“, sagt Sichtermanns Kollege Andreas Netzband im Vorbeigehen. Ein Blick dabei verrät: Beiersdorf – weltbekannt durch Nivea – lässt von hier aus Waren verschicken. Gleich nebenan verrät die Aufschrift auf Kartons der Firma Bayer, das diese Charge alsbald auf den Weg in die vietnamesische Ho-Chi-Minh-Stadt geht.

Fast im Minutentakt verlassen Lkw das Firmengelände, um Kunden mit den angeforderten Waren für die eigene Produktion zu verlassen oder aber deren hergestellte Güter in alle Welt zu liefern. Der Vorteil für Rhenus-Kunden: Sie können ihr Material und ihre Produkte so lange in Velten lagern, bis sie benötigt werden. Rhenus ist also viel mehr als eine reine Spedition. Die Veltener Filiale, die immerhin 190 Mitarbeiter zählt, hat sich vor allem auf den Bereich Health Care spezialisiert. Für 16 Großkunden werden Arzneimittel, weitere Medizinprodukte und Kosmetika gelagert. 30 000 Paletten stehen in zehnstöckigen Regalen zur Verfügung, um riesige, große und auch ganz kleine Kartons zu lagern. Spezielle Gabelstapler schnappen sich die Ware auch aus den obersten Regalreihen. Andere Staplerfahrer holen diese Kartons an den Regaleingängen – die man sich wie kleine Paketpoststellen vorstellen kann – ab und kurven damit durch die weitläufigen Hallen, bis die Fracht schließlich auf einen Laster verladen und auf Reisen geschickt werden kann. Pro Tag verlassen bis zu 500 Paletten den Standort. Die Medikamente werden vor Ort auch verpackt: Pillen und Packungsbeilage kommen in die Schachtel. Die wird verschlossen und ist damit fertig für den Patienten.

Gerade in diesen extrem heißen Sommerwochen dürfte ein spezieller Ort bei den Mitarbeitern besonders beliebt gewesen sein. Das relativ kleine Kühllager – 1 000 Paletten auf 1 200 Quadratmetern – bietet Temperaturen zwischen zwei und acht Grad und damit die Voraussetzung, empfindliche Ware, zu der Arzneimittel gehören, richtig temperiert aufzubewahren.

Während Netzband für den Health-Care-Bereich zuständig ist, kümmert sich seine Kollegin federführend um andere Serviceangebote. Dazu zählt zum Beispiel auch die Auslieferung von Ikea-Möbeln. Teilweise werden die Dienstleistungen auch beim Kunden erledigt. So ist Rhenus für die Lager- und Produktionslogistik bei Mercedes-Benz zuständig. „Für Bombardier in Hennigsdorf haben wir auch mal Maschinenteile verpackt. Aber mit einem Wechsel des Standortleiters ist der Auftrag verlorengegangen“, erinnert sich Netzband. Übrigens gehen alle Bestellungen von Velten aus via Straße zum Kunden. Zwar steht noch eine alte Industrielok vor dem Bürogebäude. Aber Rhenus besitzt längst keinen Schienenanschluss mehr. „Die Bahn ist nicht unser Zukunftsträger. Und die Lage des Veltener Hafens ist schwierig für uns“, argumentiert der Niederlassungsleiter.

Wenn die neuen Hallen stehen, wird die Veltener Rhenus-Familie deutlich größer. Zu den bestehenden 190 Arbeitsplätzen kommen 150 Jobs bis 2020 hinzu. Anna Sichtermann räumt ein, dass es nicht einfach werden wird, so viel fachkundiges Personal zu finden. „Es wird immer schwieriger. Der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft“, weiß sie. Dazu kommt die wenig günstige Verkehrsanbindung. Die einzige auf der Berliner Straße verkehrende Buslinie stellt ihre Dienste am frühen Abend ein. Die Spätschicht aber geht bis 23 Uhr.

Für die neuen, zwölf Meter hohen Hallen mussten übrigens mehrere Grundstücke angekauft werden. Die bisherigen Nachbarn, die Osthavelland Transport (OHT) GmbH sowie die Niederlassung des Bauunternehmens Matthäi räumen das Feld. Während die OHT nur ein paar Straßen weiter in den Heidweg zieht, verlässt Matthäi die Ofenstadt. Matthäi-Geschäftsführer Heiko Schmidt konkretisiert das: „Wir ziehen ins Germendorfer Gewerbegebiet, dorthin, wo einst unser Mischwerk stand.“ Geplant ist der Firmenumzug aber erst fürs nächste Jahr. „Bis spätestens Ende 2019 soll das geschehen sein“, hofft Schmidt. Vielleicht geht’s auch schneller. Schließlich will Rhenus zu dieser Zeit die neuen Hallen schon mit Waren bestücken.