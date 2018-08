Der Becher der britischen Königin

Steffen Tuchscherer

Angermünde Ist vom Emaillierwerk Angermünde die Rede, so denken die meisten an die Fabrik in der Klosterstraße. Aber die Geburtsstunde des renommierten Unternehmens lag woander: In der Rosenstraße 7. Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte das Haus dem Klempnermeister Christian Moschel, der auf dem Hof eine Werkstatt betrieb. Hier wurde Wilhelm Moschel am 2. Dezember 1860 geboren. In dem Haus lebte er mit seinem Vater, Mutter Friederike und seinem drei Jahre älteren Bruder Carl. Beide Brüder absolvierten die Schule in Angermünde. Wilhelm Moschel gründete 1883 das Stanz- und Emaillierwerk in der Rosenstraße 7.

Zu dieser Zeit entstanden zahlreiche Emaillierwerke in Deutschland, aber überwiegend im süddeutschen Raum. Mitbegründer der Angermünder Fabrik waren Bruder Carl Moschel und der Industrielle Zimmermann. Bis heute konnte nicht geklärt werden, wer der dritte Teilhaber war, möglicherweise ein Investor aus einer anderen Region. Das Angermünder Unternehmen zeichnete sich durch sein Spezialprogramm mit sanitärer Emaille aus. Das Unternehmen florierte. Neben der weißen Sanitäremaille produzierte Moschel auch hochwertige Dekorware. Alte Kataloge verweisen auf ein großes Sortiment an Kannen, Schüsseln, Eimern und mehr. Schon 1890 erwarb Wilhelm Moschel das Nebenhaus Rosenstraße 8 zur Erweiterung der Fabrik.

Aber auch dieser Platz reichte für die wachsende Nachfrage nicht aus. 1894 kaufte Wilhelm Moschel die Grundstücke Klosterstraße 50 bis 53 (heute Klosterstraße 16). 1908 erweiterte man dort die Produktionsanlagen um das Fabrikgebäude in der Klosterstraße (heute Wohnhaus). Den Erfolg teilten die Inhaber auch mit ihren Angestellten. Im Juli 1897 feierte Moschel zusammen mit seinen Angestellten das 14-jährige Firmenjubiläum im Kaisergarten mit Kapelle, Preisschießen und anderen Höhepunkten.

In diese Zeit fällt der wohl bedeutendste Auftrag des Werkes. 1897 beging die britische Königin Victoria ihr 60. Thronjubiläum. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses erhielt jeder Soldat des britischen Empire einen Emaillebecher mit dem Konterfei der Königin. Diese außergewöhnliche Bestellung erhielt das kleine Angermünder Werk. Im Bestand des Heimatmuseums findet sich heute noch ein Exemplar.

Aber nicht nur mit seiner Fabrik setzte Wilhelm Moschel Akzente in der Stadtgeschichte. Als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung hatte er unter anderem die Einrichtung der Fortbildungsschule für kaufmännische Berufe erwirkt. Für seine Verdienste in der Kommunalpolitik erhielt er 1911 die Ehrenbürgerschaft von Angermünde. Bereits 1909 bezog seine Familie das noch heute als Moschel-Villa bekannte Anwesen in der Puschkinallee 36 (früher Bahnhofsstraße 18a).

1912 starb unerwartet seine geliebte Ehefrau Auguste, die er 1887 geheiratet hatte. Ihr zum Gedenken ließ Moschel ein Mausoleum auf dem Friedhof errichten.

Zum Ende des Ersten Weltkrieges sank der Stern des Angermünder Emaillierwerkes. Kriegsfolgen und gesundheitliche Probleme dürften diese Entwicklung beeinflusst haben. 1918 verkaufte Wilhelm Moschel sein Lebenswerk an Heinrich Ravensborg und Julius Hoffmann. Er zog mit seiner Prokuristin und späteren zweiten Gattin Gertrud Enkel nach Friedrichroda, wo er am 7. März 1930 verstarb. Das Angermünder Werk trug noch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges seinen Namen.