An Existenzbedingungen der Kulturlandschaft genagt

Ulf Grieger

Letschin. (MOZ) „Biber-Aktivitäten im Odervorland“, so heißt die neue Fotoausstellung, die am Dienstagabend in den Fluren der Letschiner Gemeindeverwaltung eröffnet wurde. Bis zum 10. Dezember kann man sich dort auf großformatigen Fotos die Hinterlassenschaften des in den 1980er Jahren von Naturfreunden wieder angesiedelten Nagetieres anschauen. Bäume, die wie Bleistifte angespitzt sind, viele davon schon sehr alt. Zernagte Zäune, Biberdämme und Burgen.

Horst Drewing, der gern thematisch und systematisch auf Motivsuche fährt, hatte sich für diese Serie ins Deichvorland bei Sydowswiese, aber auch an die Gewässer im Oderbruch begeben und dokumentiert kommentarlos, welchen Schaden die streng geschützten Großnager an der Flora der Region anrichten. Das Team der Letschiner Heimatstuben, das die Ausstellung mit vorbereitet hat, ergänzte die Schau mit einem mannshohen Biber aus Holz. Den hatten die Partner aus der Gemeinde Pszczew (Betsche) den Letschinern geschenkt. Der Biber weist auf eine große Karte vom Kreis Seelow hin, als würde er sagen: Das ist meine neue Heimat. Tatsächlich hat sich der Nager flächendeckend ausgebreitet, wie Bürgermeister Michael Böttcher zur Eröffnung feststellte. Jüngstes Beispiel ist die Letschiner Bahnhofstraße, in der durch Zufall ein großer Biberbau festgestellt wurde. Dort hätte auch ein Fahrzeug hinein stürzen können. Böttcher rief alle Landespolitiker auf, den durch die Biberansiedlung geschaffenen Widerspruch zur Kulturlandschaft in den Griff zu bekommen. Heimatstubenleiter Edgar Petrick betonte, dass das mit der 31. Ausstellung deutlich gemachte Problem ein hausgemachtes ist, das von einigen Politikern verharmlost werde. Für die Menschen im Oderbruch aber sei der Erhalt der Landschaftsmaschinerie, die das Entwässerungssystem darstellt, eine Existenzbedingung.

Horst Drewing dankte den Mitarbeitern der Gemeinde, die ihm beim Aufbau der Exposition zur Hand gegangen waren.