Ferngesteuerte Trafostation für Eichhorst

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Der Netzbetreiber Edis investiert in sein Stromnetz: Die Trafostation, die für die Versorgung von Eichhorst zuständig ist, kann künftig von der Netzleitstelle ferngesteuert werden. In den vergangenen Tagen wurde die Station entsprechend umgebaut.

Edis hat sich zu dieser vorgezogenen Investition entschieden, weil gerade Eichhorst in den vergangenen Monaten schwer gebeutelt wurde durch Stromausfälle. Im Mai kam es zu einem Kurzschluss und zuletzt ging in dem kleinen Schorfheide-Dorf am 30. Juli mitten am Tag für über sechs Stunden das Licht aus. Bei der Großstörung waren neben Eichhorst auch Lichterfelde und Finowfurt betroffen, insgesamt mehr als 1000 Haushalte waren ohne Strom. Vor allem für die Gastronomen in der Schorfheide ein Desaster, da sie Eis und Tiefkühlware nach mehreren Stunden ohne Kühlung wegwerfen konnten. So musste etwa der Betreiber der „Eiszeit“ in Eichhorst rund 50 Kilogramm Eis in den Müll werfen.

Es war eine „Verkettung unglücklicher Umstände“, die am 30. Juli für stundenlange Stromsperrung in der Gemeinde Schorfheide und Teilen von Eberswalde führte, erklärte dazu Peter Klein, Leiter der Verteilnetze Uckermark-Barnim. Eine Störung einer Leitung verursachte Folgestörungen in anderen Leitungen. Die Störungen der Trafos mussten von den Technikern nach und nach behoben werden. Eichhorst traf es besonders lange, weil es eine sogenannte Stichleitung ist, die in den Ort führt. In anderen Ortschaften ist das Stromnetz als Ring gelegt, sodass bei einer Störung der Strom einfach von der anderen Seite eingespeist wird.

Um künftig Störungen schneller lokalisieren und beheben zu können, wurde nun die Trafostation, die für Eichhorst zuständig ist, auf den neusten Stand der Technik gebracht. Insgesamt zwei Tage arbeiten die Systemtechniker von Edis an der Trafostation an der B 167. Allein an Material wurden mehr als 10 000 Euro in der Station verbaut, erklärt Frank Koyan, der mit seinem Team die notwendigen Arbeiten durchführte. Insgesamt drei Elektriker werkelten an der Station: Es wurden neue Schalter installiert und mit der Netzleitstelle verbunden. Glücklicherweise ist die GSM-Netzabdeckung an dieser Stelle gut, sodass per Mobilfunkleitung die Station mit der Netzleitstelle verbunden werden kann, so Koyan.

Die Trafostation, die 1977 in Betrieb genommen wurde und 2019 komplett ersetzt werden soll, ist ein neuralgischer Punkt, der die Haushalte am westlichen Üdersee und in Eichhorst mit Strom versorgt. Ab Donnerstag hat man das kleine Dorf Eichhorst nun besser im Blick.(sha)