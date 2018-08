Sanfte Hände auf Erfolgskurs

Kerstin Ewald

Bernau (MOZ) Bernau. Nach einem Jahr Probelauf im „Miniräumchen“ vergrößert sich die Osteopathie-Praxis Achtenhagen & Heiß nun auf 130 Quadratmeter. Am Montag startet der Betrieb in den neuen Räumen im Bernauer Rollbergeck.

Christin Achtenhagen freut sich auf die Eröffnung ihrer neuen Praxis für ganzheitliche Medizin und Osteopathie. Es ist bereits die dritte Niederlassung, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Jochen Heiß in Brandenburg betreibt. „Unser Angebot wird hier bombastisch gut angenommen, so dass wir uns nach einem Jahr in Bernau schon enorm vergrößern können.“

Unter der Bezeichnung Osteopathie - abgeleitet von den griechischen Begriffen „ostéon“ für Knochen und „páthos“ für Leiden - versteht man ein im europäischen Raum noch relativ junges Behandlungskonzept. Bei dem bislang noch als „alternativ“ geltenden Verfahren erheben die Behandler Befunde mit den bloßen Händen.

Die Osteopathie versteht sich als Ergänzung zur Schulmedizin und strebt das Ziel an, die gestörten Funktionen des Organismus wieder herzustellen, indem sie Ursachen von Schmerzen und funktionellen Störungen aufgespürt und behandelt.

Zahnarzt Dirk Weßlau, der das Geschäftshaus Rollbergeck betreibt, sei zu verdanken, dass Achtenhagen und Heiß auf den Standort Bernau aufmerksam wurden, erzählt die junge Praxischefin. „Ein guter Osteopath fehle in Bernau noch“, habe Weßlau beteuert, als man sich bei einer Praxiseröffnung in Potsdam zufällig kennengelernt habe. Potsdam und Kloster Lehnin sind die beiden anderen Standorte des Praxisverbunds Achtenhagen & Heiß.

Christin Achtenhagen wohnt mit ihrem Mann Jochen Heiß, ebenfalls Osteopath, und ihren beiden Kindern im Ortsteil Krahne von Kloster Lehnin. Ihre fünfjährige Vollzeitausbildung haben die Alternativmediziner in Schlangenbad bei Frankfurt am Main im heutigen „German College of Osteopathic Medicine„ absolviert. „Wir gehörten dort zu den allerersten Jahrgängen“, erinnert sich Christin Achtenhagen, die inzwischen seit zwölf Jahren in ihrem Beruf tätig ist.

Achtenhagen und Kollegen kümmern sich um Menschen jeder Altersstufe. Erwachsene suchen häufig Hilfe bei Rücken- oder Kopfschmerzen. Bei Babys werden unter anderem Trink- und Verdauungsstörungen sowie übermäßige Schrei-Attacken behandelt. Aber auch älteren Kindern und Schwangeren wird geholfen. Am 22. September stellt sich die Praxis Achtenhagen & Heiß bei einem Tag der Offenen Tür mit verschiedenen Präsentationen zum Thema in der Jahnstraße 50 vor. (kew)