Sie haben Grund zum Strahlen

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Juliane Dziabas und Silvia Kuchta sind die Neuen im Wriezener Rathaus. Obwohl das so nicht ganz stimmt. Denn: Sie haben in der Stadtverwaltung bereits ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert. Aber jetzt sind auch übernommen worden.

Juliane Dziabas und Silvia Kuchta strahlen beinahe um die Wette. Aber dafür haben sie auch allen Grund: Sie mussten sich beruflich völlig neu orientieren und haben die beiden wohl wichtigsten Schritte dazu geschafft – ihre Ausbildung in der Stadtverwaltung Wriezen und die Übernahme in die Festanstellung. „Wir haben immer den Stellenplan im Blick“, sagt Angelika Kerstenski, Kämmerin und zuständige Fachbereichsleiterin. „Wir wollen unseren Auszubildenden eine Perspektive bieten, bilden also für den eigenen Bedarf aus.“

Ausreichend Zeit für die Einarbeitung, wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in den Ruhestand geht, soll ebenfalls bleiben. So gibt es zurzeit noch eine Verwaltungsfachangestellte im zweiten Lehrjahr und es sei bereits klar, dass es im nächsten Jahr wieder einen Ausbildungsplatz im Rathaus geben wird. „Die Personalentwicklungsplanung wird für drei Jahre im Voraus erstellt“, erläutert Angelika Kerstenski und verweist auch auf den neuen Beruf Kauffrau/-mann für Büromanagement, den man künftig mit im Blick haben will. In den vergangenen 15 Jahren habe man nur zwei Auszubildende nicht übernommen, so die Kämmerin. Im dritten und letzten Lehrjahr würden die Azubis in Wriezen bereits in dem Bereich eingesetzt, in dem sie künftig tätig sein sollen.

Juliane Dziabas und Silvia Kuchta sind dankbar für die Chance, die sie im Wriezener Rathaus bekommen haben. Beide haben ihren ursprünglichen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können. „Wir waren an der Berufsschule schon etwas überrascht, wie viele von diesem Problem betroffen sind“, erzählt Juliane Dziabas. Die 31-Jährige ist Friseurmeisterin und hat sich bei ihrer Neuorientierung ganz bewusst für die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten entschieden, die ein breiteres Spektrum bietet. Silvia Kuchta (38) ist Einzelhandelskauffrau und hat bis zuletzt im Verkauf gearbeitet, sich aber schon als Teenagerin mal für eine Ausbildung in einer Verwaltung beworben. „Im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob ich die damals gepackt hätte“, sagt sie, die einen Wechsel auch schon als 27-Jährige versuchte. „Aber da war ein Schulabgänger gefragt.“

Die Herausforderung für alle Beteiligten bestand nun darin, dass die beiden Frauen, die in Eberswalde wohnen, ihre Ausbildung binnen zwei Jahren absolvieren mussten. Zu dieser gehört auch dienstbegleitender Unterricht an der Betriebsakademie Brandenburg, der – so Angelika Kerstenski – noch näher an der Verwaltungspraxis orientiert ist. Dass jetzt beide Seiten glücklich sind, sollte doch so sein, sagt Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) und macht gern Werbung für eine Ausbildung im Verwaltungsbereich. Gerade auf kommunaler Ebene sei diese sehr vielfältig. Dass nun alles trotz kürzerer Ausbildungszeit zu passen scheint, spreche dafür, dass man sich in den zwei Jahren gut kennengelernt gelernt habe.

So ist Silvia Kuchta in der Finanzbuchhaltung eingesetzt. Was sie da machen muss? „Darf“, korrigiert sie und fügt hinzu, dass sie sich unter anderem um Gebührenbescheide kümmert. Die Stadt müsse zum Beispiel Beiträge an den Gewässer- und Deichverband Oderbruch zahlen. Diese werden dann auf die Grundstückseigentümer umgelegt. Vertretungsweise übernimmt sie auch Aufgaben in der Personalabteilung. Juliane Dziabas ist unterdessen dem Bereich Büro Bürgermeister zugeordnet. Die Öffentlichkeitsarbeit und die redaktionelle Betreuung des Wriezener Teils im Bürgerinformationssystem Maerker gehören zu ihren Aufgaben. Letzteres mache „wahnsinnig viel Spaß“, sagt sie, die in Wriezen aufgewachsen ist und sich deshalb gut auskennt. Das helfe ihr auch beim Internetportal Maerker, das sie als einfaches und direktes Kommunikationsmittel bezeichnet. „Wir sind damit schneller an Problemen dran und die Bürger sehen auch, dass etwas passiert. Es trägt dazu bei, dass die Stadt schöner und besser wird.“ Darüber hinaus ist sie mit dem Sitzungsdienst betraut. Was das bedeutet? „Beschlüsse vorbereiten, Tagesordnungen absprechen, Protokolle schreiben...“.