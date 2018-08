Toben und forschen im Wald

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Ferientage mitten im Wald verbringen 15 Mädchen und Jungen aus Schwedt und Berlin. Sie gehören zum letzten von drei Ferienlagern, das die Wildnisschule Teerofenbrücke in diesem Sommer durchgeführt hat. Am Montag beginnt das neue Schuljahr.

Noch gar keine Lust auf Schule hat der neunjährige Karl König aus Schwedt. Bis zum Sonnabend genießt er die Ferientage in der Wildnisschule Teerofenbrücke. Sie befindet sich mitten im Wald zwischen Schwedt und Friedrichsthal. Alte Flussarme der Oder sind nicht weit. Karl König ist zum zweiten Mal in diesem einwöchigen Ferienlager. „Voriges Jahr habe ich beim Abschied gesagt, dass ich wiederkommen will. Es hat richtig doll Spaß gemacht“, erzählt er.

Im Mittelpunkt der Ferientage stehen Erlebnisse in der Natur. Sandra Schult ist seit drei Jahren Umweltpädagogin in der Wildnisschule. Sie bereitet diese Ferienlager mit vor und betreut die Kinder. Im ersten diesjährigen Ferienlagerdurchgang waren es 37 Mädchen und Jungen. „Uns geht es darum, dass sie den Wald und die Polderwiesen erleben. Sie können hier im Labor mikroskopieren und am Tümpel nach Libellenlarven und Wasserläufern keschern“, erzählt sie. Seit Mitte April wird die Wildnisschule jede Woche von Schulklassen besucht, meistens mit Übernachtung. „Im September geht es in jeder Schulwoche weiter. Danach ist unsere Saison vorbei“, sagt Sandra Schult. „Die Wochen bei uns führen wir entsprechend des Alters der Teilnehmer durch. Es kommen ja Gruppen aus Kindergärten und von Hochschulen, aber auch von Biologie-Leistungskursen der Gymnasien.“ Die sieben bis zwölf Jahre alten Ferienkinder, die gerade in der Wildnisschule sind, haben zum Beispiel viel bei den Imkern Jan und Doreen Vogel aus Schwedt gelernt. Die Imker haben zwei Bienenvölker in der Wildnisschule. „Wir haben weiße Kleidung getragen und in den Bienenstock reingeschaut. Da haben wir die Königin gesehen“, erzählt Karl König.

Begeistert berichten die Kinder vom Kartoffelbuddeln bei Spargelbauer Norbert Plath in Friedrichsthal. Sie haben daraus Kartoffelspalten im Ofen gebacken. „Das hat gut geschmeckt“, sagt Lennart Zühlke aus Berkholz. Er ist zum ersten Mal in diesem Ferienlager und hat „nur am Abend ein bisschen Heimweh“. Unermüdlich kurvt er mit dem Fahrrad übers Gelände. „Ich finde es gut, dass wir hier so viel toben können und viele eigene Aktionen machen. Es ist schön im Wald in den kleinen Häusern.“ Der neunjährige Matti Muth aus Schwedt ist stolz: „Wir sollen hier nicht fernsehen. Das ist auch gar nicht schwer, denn es gibt genug interessante Sachen – Fahrrad fahren, mit Freunden spielen, die Sternstunde am Abend und das Singen von ,Der Mond ist aufgegangen’.“

Einhellig erzählen die Kinder, dass ihnen das Essen in der Wildnisschule so gut schmeckt, vor allem das täglich selbstgekochte Mittagessen von Köchin Christine Makowski. Gerade die vier Jungen haben immer großen Appetit. „Der Rest sind Mädchen. Aber stören tun sie nicht“, verkündet Lennart.