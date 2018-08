Erlebnisvielfalt beim Sommercamp

Thomas Berger

Trebnitz In der Begegnungsstätte Schloss Trebnitz findet in dieser Woche ein Sommercamp statt. Betreuer sind ein Team Freiwilliger aus verschiedenen Ländern und weitere Helfer. Die Veranstaltung hat Tradition. In diesem Jahr steht künstlerisches Gestalten im Fokus.

1200 Grad ist die Bronze heiß, wenn Norbert Poredda sie mit einer Greifzange aus der Feuerstelle holt und die gelb glühende Flüssigkeit aus dem kleinen Gefäß ins Innere der Formen gießt. Zwei, drei Sekunden, dann ist der zentrale Akt vorbei, kaum dass er angefangen hat. Die Vorbereitungen bis zu diesem Moment sind dafür um einiges umfangreicher.

Nur wenige Meter entfernt, sind seine Kollegin Julika Müller, Bildhauerin und Goldschmiedin aus Berlin, und mehrere Kinder am Tisch mit den nächsten Stücken beschäftigt. Die Modelle sind in eine Hälfte der Form eingepasst. Jetzt wird der zweite Holzrahmen aufgesetzt, auch er mit Sand aufgefüllt. Konrad und Alan gehen da schon versierter als beim Einstieg zu Werke. Eine Lage mit Öl versetztes Ziegelmehl, farblich ein erdiges Weinrot, dann fest klopfen. Und die nächste Schicht.

„Trebnitz 2018“ hat der 15-jährige Konrad aus Lipniza in sein Modell geritzt. Dazu ein Blitz als Zeichen für die Kraft, erklärt er. Alan, 13, hat sich für das Nike-Zeichen mit der Jahreszahl entschieden. Und die kleine Feder, die Charlotte (9) gefertigt hat, ist auf beiden Seiten verschieden, einmal aus Linoleum, einmal aus Tretapak-Teilen. Das Mädchen aus Pillgram im Nachbarkreis Oder-Spree weiß inzwischen auch, warum Talkum-Puder so wichtig ist. Damit werden die Oberflächen der beiden Formhälften behandelt, damit diese sich nach dem Guss wieder problemlos voneinander lösen lassen.

Die mobile Gießerei der beiden Hauptstädter, die sonst eher an Schulen unterwegs sind und erstmals in Trebnitz Station macht, ist nur ein Element unter ganz vielen Aktivitäten, die in der Woche auf dem Programm stehen. Allerdings ein sehr zentrales, wie Ilona Tkocz, Bildungsreferentin in Schloss Trebnitz, erklärt. Denn gleich zu Anfang der Woche waren die Kinder im Alter von neun bis 15 Jahren – 23 aus Brandenburg, meist den umliegenden Orten, und zwölf aus Polen – im Gustav-Seitz-Museum, das mit auf dem Gelände liegt. Mit Einführung durch die museumspädagogische Fachkraft Evelina Wanka konnten sich die Mädchen und Jungen die Ausstellung erschließen, selbstständig auf Entdeckungstour gehen. Zum Beispiel lernten sie den Weg von der Skizze bis zur fertigen Skulptur kennen: Der gleiche Arbeitsweg, den sie nun praktisch ausprobieren können.

Anja Rzym, Polin mit guten Deutschkenntnissen, ist die Koordinatorin der turbulenten Gemeinschaft. „Bis jetzt läuft es sehr gut“, zieht sie Zwischenbilanz. Vormittags gebe es täglich die gleiche Auswahl zwischen Sport, Foto-Workshop und „Do it yourself“. „Origami haben wir schon gemacht, chinesische Knoten und Lesezeichen gebastelt“, zählt die achtjährige Charlotte, eine der Jüngsten, auf. Denn eine der Freiwilligen kommt aus Taiwan, andere kommen aus der Ukraine, Spanien, Portugal, dazu Sprachmittler aus Belarus und Polen. Einer der Länderabende, bei denen in die verschiedenen Kulturen eingetaucht wird, ist schon gelaufen, ein zweiter folgt noch.

Und so manches Spiel aus den einzelnen Ländern fließt mit ins Nachmittagsprogramm ein, wo gerade Bewegung groß geschrieben wird, wie Koordinatorin Ania Rzym betont. Für das Abendprogramm durften die Kinder selbst Wünsche äußern, da gibt es Nachtwanderung, Disko, Karaoke und Sportliches.

Drei Tage hatten die Freiwilligen Zeit, das Camp vorzubereiten, erzählt Lara Urban (18) aus der Nähe von Köln. „Unser Team funktioniert gut, auch mit den Kindern macht es Spaß, so die Abiturientin, die vielleicht Psychologie studieren will.

Eva Kasanzewa (23) aus dem Ural hat ihr Marketingstudium wiederum gerade in der Tasche, nutzt noch diese Gelegenheit vor dem Einstieg ins Arbeitsleben. „Es ist schön, die Kinder sind cool und sehr offen“, ist sie sich mit Jewgeni Musitschuk (22), ebenfalls aus Russland, einig.

Eine Abschlusspräsentation gibt es am Sonnabend um 15 Uhr, wenn die Eltern ihre Kinder von der erlebnisreichen Woche abholen. Bis dahin steht aber noch einiges mehr an Aktivitäten an. Darunter jeden Abend eine kleine Auswertungsrunde in kleineren Teams, um Feedback zu sammeln und das neu erworbene Wissen vom Tag noch einmal zu rekapitulieren, wie Koordinatorin Ania Rzym erklärt.