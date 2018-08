Nadja Voigt

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) Am Tag des offenen Denkmals öffnen am 9. September bundesweit mehrere Tausend historische Bauten, Parks und archäologische Stätten ihre Türen für Kultur- und Geschichtsfans. „Entdecken, was uns verbindet“ heißt das Motto des Tags des offenen Denkmals in diesem Jahr und bezieht sich damit explizit auf das Europäische Kulturerbejahr 2018. „Das Motto zeigt, wie Denkmale Brücken schlagen zwischen Baustilen, Regionen, Kulturen und Menschen. Denn kein Denkmal steht allein: Die von den Erbauern verwendeten Baumaterialien, Techniken und Stile verbinden die verschiedenen Regionen und Gattungen. Denkmale sind immer ein Spiegel ihrer Zeit – und damit auch der Offenheit einer Gesellschaft gegenüber neuen Einflüssen“, heißt es von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz dazu.

Im Oderland nehmen auch wieder zahlreiche Bauten an dem Aktionstag teil. So zum Beispiel die Gutsanlage im Bad Freienwalder Ortsteil Sonnenburg. Dort bietet der Förderverein um Norbert Schmehl von 10 bis 16 Uhr nach Bedarf Führungen an. Im Bliesdorfer Ortsteil Kunersdorf kann zwischen 14 und 18 Uhr der Dammkrug besichtigt werden. Zwischen 15 und 17 Uhr lädt Familie Rudolf zu Kaffee und Kuchen ein. Zwischen 10 und 18 Uhr öffnet der Förderverein der Cöthener Kirche um Marlies Sydow im Falkenberger Ortsteil die Pforten des 1830 gebauten Gotteshauses. Weitere Kirchen, die sich an diesem Tag präsentieren können und in den vergangenen Jahren durch den enormen Einsatz Engagierter restauriert oder saniert wurden, sind die Evangelische Kirche in Neuenhagen aus dem Jahr 1902 (geöffnet 9.30 bis 17 Uhr), die Kolonistenkirche in Neulietzegöricke, die 1840 erbaut wurde (13 bis 17 Uhr) und die Fachwerkkirche in Altwustrow in der Gemeinde Oderaue (10 bis 18 Uhr), die 1789 aus eigenen Mitteln von 13 Bauernfamilien und gegen den Widerstand der Amtskirche erbaut wurde. Ebenfalls im Dorf zu bewundern ist das historische Spritzenhaus, das ins Jahr 1814 zurückdatiert. Besichtigungen führt dort zwischen 10 und 18 Uhr Udo Schagen durch. Er und Klaus Schröder führen auch durch das kleine Gotteshaus im Ort.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert seit 1993 den Tag des offenen Denkmals bundesweit. 2018 feiert dieser sein 25-jähriges Jubiläum.(nv)