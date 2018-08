In Bärenklau sind die Dackel los

Marco Winkler

Bärenklau (MOZ) Wer kann schon einem Ort für immer den Rücken kehren, in dem es Straßennamen wie Ameisen-, Koala-, Panda- und Grizzlybärweg gibt? „Ich kann mir vorstellen, wieder hierher zu ziehen“, sagt deshalb Svenja Müller, die diesjährige Erntekönigin in Bärenklau.

Die 23-Jährige ist im Dorf aufgewachsen. Nach ihrem Abitur am Oranienburger Runge-Gymnasium absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Berliner Kita. Es folgten die Lehre zur Speditionskauffrau und der Job als Bereichs- und Projektassistentin im Berliner Medizintechnik-Unternehmen Biotronik.

„Meine Eltern haben extra ihren Urlaub verschoben, weil ich Erntekönigin bin“, sagt sie. Eine feste Kleiderordnung gibt es für ihre Repräsentantenrolle nicht. Was sie tragen wird: Dirndl, Schärpe, Krone. Ungewohnte Kleidung für die junge Frau, die vor 15 Jahren im Handball ihr zweites Zuhause gefunden hat. Bis zur vorigen Saison spielte sie beim SV Eichstädt. Wegen des Umzugs in die Hauptstadt ist sie nun für den Oberligisten HSG Neukölln Berlin aktiv.

Ein Wochenende lang ist sie Erntekö4nigin. Das Fest beginnt Freitag, 7. September, um 19.30 Uhr mit einem Laternenumzug von der Kita zum Remontehof, wo Svenja Müller offiziell vorgestellt wird. Anschließend steigen Luftballons gen Himmel; DJ Heiko lädt zum Tanz. Sonnabend steht im Zeichen des Kürbisses. „Wir prämieren die schönsten, egal ob Zierkürbis oder großes Exemplar“, so Karsten Peter Schröder vom Kulturverein Arge-Baer. Die Arge stellt das Fest mit vielen Helfern auf die Beine. Der Festumzug – 20 Wagen werden erwartet – setzt sich zu 12.30 Uhr in Bewegung. Auf dem Remontehof stellen Kleintierzüchter aus, ein Blaskonzert sorgt für Unterhaltung. Auszeichnungen der schönsten Wagen, das Spiel Scheiß-Huhn, Clown Dudel-Lumpi, Line-Dance und Feuerwerk am Abend fehlen nicht. „Es ist die Verlässlichkeit, die das Fest auszeichnet“, so Schröder.

Sonntag ist ab 11 Uhr Country-Zeit im Zelt mit Westernfrühstück, Musik und Modenschau. Im Anschluss: Pferdereiten für Kinder und Voltigier-Vorführungen. Höhepunkt wird ab 15.30 Uhr das 17. Dackelrennen sein. Startgebühr: fünf Euro. „Wir haben schon 23 Anmeldungen“, freut sich Ortsvorsteherin Gundula Klatt (BfO). „Neun davon sind neue Teilnehmer.“ Der spektakuläre Lauf der Dachshunde hat sich herumgesprochen. „Unsere magische Grenze sind 50 Hunde, so viele Preise haben wir. Aber wenn es mehr werden, lassen wir uns natürlich etwas einfallen.“ Drei Tage mit oder ohne Hund feiern: In Bärenklau hat das Tradition. „Das Erntefest ist heilig“, sagt der Arge-Vorsitzende Volker Röthig. „Es ist wie nach Hause kommen“, so die neue Erntekönigin Svenja Müller. Sie freut sich auf eine familiäre Atmosphäre.